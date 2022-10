Sebastian Kurz und Susanne Thier in der "Falter"-Satiremontage (Ausschnitt). Foto: Montage Falter, Best of Böse

Wien – Der Presserat wehrt sich am Montag in einer Aussendung gegen Behauptungen von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Kurz hatte in seinem Buch Ex-Justizministerin Maria Berger (SPÖ) dafür verantwortlich gemacht, dass der Presserat das "Falter"-Cover mit der entblößten Kurz-Freundin Susanne Thier als "medienethisch zulässig" bewertet hatte. Die Fotomontage "nackte Muttergottes" war im Satireteil "Best of Böse" gezeigt worden und hatte für heftige Kritik gesorgt.

Kurz hatte sich die Beurteilung damit erklärt, dass der Presserat von Ex-SPÖ-Justizministerin Maria Berger geleitet wird, was faktisch falsch ist. Der Presserat hält in einer Aussendung fest, dass "die Entscheidungen des Presserats von den drei unabhängigen und weisungsfreien Senaten als Kollegialgremium getroffen werden. Die Senate bestehen aus jeweils 11 Mitgliedern (10 JournalistInnen und 1 Vorsitzende[r]), wobei jedem Mitglied ein Stimmrecht zukommt". (red, 17.10.2022)