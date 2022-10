Darauf deutet eine Kundenumfrage hin. Zu den Features zählt demnach "Hi-Fi-Streaming". Apple Music und Amazon bieten solches schon seit letztem Jahr an

Spotify arbeitet wohl an neuen Funktionen. Foto: Reuters / LUCAS JACKSON

Der Musikstreaming-Markt ist umstritten, angeführt wird er mit mehr als 420 Millionen Nutzerinnen und Nutzern von Spotify. In mancherlei Hinsicht hat die Konkurrenz jedoch die Nase vorne. Sowohl Apple als auch Amazon Music bieten Spatial Audio und Lossless Audio, also verlustfreies Streaming an.

Lange war Spotify an dieser Front nicht viel zu hören. Nun scheint das Unternehmen aber aufholen zu wollen. Darauf deutet eine Nutzerumfrage hin, die auf Social Media aufgetaucht ist und ausloten soll, ob Kundinnen und Kunden dazu bereit wären, 20 Dollar im Monat für ein Platinum-Abonnement zu bezahlen. Dieses wird unter anderem Hi-Fi-Streaming und Surround-Sound beworben. Zu den exklusiven Features sollen außerdem ein Headphone Tuner, Audio Insights und eine Library- und Playlist-Pro enthalten. Außerdem sollen die Werbeschaltungen in Spotify-Podcasts reduziert werden.

Preiserhöhungen

Laut "The Verge" hatte Spotify einen vergleichbaren Tarif schon im Februar 2021 angekündigt und einen Release bis Ende letzten Jahres versprochen – der offensichtlich nicht eingehalten wurde. Wie genau man sich die aufgezählten Features des neuen Premium-Tarifs vorstellen darf, bleibt abzuwarten. Die Frage ist außerdem, wie viele Kunden bereit sind, für diesen 20 Dollar monatlich zu bezahlen.

Anfang August hat der Streamingdienst eine Preiserhöhung für die Duo- und Family-Angebote angekündigt. Ab dem 1. November steigt dieser von 14,99 auf 16,99 Euro (Family) und von 12,99 Euro auf 13,99 Euro (Duo). Die übrigen Tarife bleiben gleich. In Österreich könnte der Preis des Platinum-Abos also über 20 Euro liegen. (red, 17.10.2022)