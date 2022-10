Um eine neue Nutzung für den Naschmarktparkplatz, auf dem samstags der Flohmarkt stattfindet, wird seit der Wien-Wahl 2020 gestritten. Foto: Robert Newald

Um den Naschmarktparkplatz und seine mögliche künftige Nutzung ist es über den Sommer still geworden. Das liegt daran, dass derzeit an einem Masterplan für das Areal gearbeitet wird. Er soll die Grundlage für einen EU-weiten, für diesen Herbst geplanten Realisierungswettbewerb sein. Und ebendieser Wettbewerb sorgt nun für Aufregung.

Anlass sind Aussagen, die ein Mitarbeiter des Wiener Gewässermanagements getätigt haben soll. Sie wurden der Bürgerinitiative Freiraum Naschmarkt zugetragen – und haben diese nun veranlasst, per Aussendung Alarm zu schlagen: "Europaweite Ausschreibung abgeblasen, Sima bestimmt Siegerprojekt".

Das Wiener Gewässermanagement wickelt die Suche nach neuen Konzepten für die 12.000 Quadratmeter große Asphaltfläche ab und gehört zum Ressort der Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ). Freiraum Naschmarkt hat sich als Gegnerin einer Markthalle, die Sima ursprünglich für den Bereich aufs Tapet gebracht hatte, positioniert. Die Initiative fordert stattdessen eine konsumfreie, begrünte Zone.

Ein Mitarbeiter des Wiener Gewässermanagements habe vor kurzem in einem Telefongespräch gegenüber einer Architektin erklärt, dass der EU-weite Realisierungswettbewerb abgeblasen sei, sagt Monika Ferdiny, Sprecherin der Bürgerinitiative, auf Nachfrage. Vielmehr stehe das Siegerprojekt bereits fest: Es handle sich um den Entwurf des Wiener Architekturbüros Heri & Salli. Die Architektin habe sich in der Folge an die Initiative gewandt.

Für die Initiative sei das Heri-&-Salli-Projekt ein schlechte Wahl: Der Entwurf sehe ein riesiges Metallgerippe vor, das auf einer Strecke von rund 300 Metern circa 30 riesige Bögen umfasse, die bespannt werden sollen, heißt es in der Aussendung. Damit würde das "architektonisch wertvolle Ensemble entlang der Linken Wienzeile zerstört".

"Da fährt die Eisenbahn drüber"

Beim Wiener Gewässermanagement dementiert man die Aussagen der Initiative vehement. Weder sei das Siegerprojekt bereits gekürt noch der Realisierungswettbewerb abgesagt, beteuert Leiter Martin Jank im Gespräch mit dem STANDARD. "Der Realisierungswettbewerb kommt, da fährt die Eisenbahn drüber." Ausgelobt werden solle der Bewerb jedenfalls noch heuer, ein genaues Startdatum könne aber nicht kommuniziert werden. Das Siegerprojekt soll dann im ersten Quartal 2023 präsentiert werden.

Ein anderer Wettbewerb hat im Zuge der Suche bereits stattgefunden: Im Frühling wurde ein europaweiter Ideenwettbewerb abgehalten. Dabei wurden 51 Nutzungskonzepte eingereicht. Eine Jury wählte die neun besten davon aus, sie waren bis Mitte Mai auf Schautafeln bei der U-Bahn-Station Kettenbrückengasse ausgestellt und konnten von der Allgemeinheit bewertet werden. Sie bilden die Grundlage für den Masterplan. (rach, 17.10.2022)