Seit 2007 leitet Günther Mayr die aktuelle Wissenschaft im ORF-Fernsehen. So wurde er zum Corona-Erklärer.

Manche Verlagsaussendungen lassen aufmerken. "Der beliebte ORF-Star Günther Mayr bietet in seinem ersten Kriminalroman Hochspannung" ist so eine. Nicht, weil man wirklich "Hochspannung" oder literarisch Großes erwartet. Doch als Leiter der aktuellen Wissenschaftsredaktion im ORF-Fernsehen hat Mayr dem Publikum in den vergangenen zweieinhalb Jahren unzählige Male neueste Erkenntnisse rund um Corona erklärt. Und solche Prominenz ist kein schlechter Boden für Buchverkäufe. Man reibt sich im Verlauf der wenigen Zeilen aber verblüfft die Augen: "Mysteriöse Erkrankungen nach Corona-Impfungen lassen einen Philosophie-Professor zum Detektiv werden", heißt es. Ja spinnt denn der? Der Corona-Erklärer der Nation schreibt einen Querdenkerkrimi?

Man beginnt zu lesen, und es fängt so an, dass Tateo Kuranaga, die Hauptfigur, die Schwarte Krachen lässt. Er isst Schweinsbraten und nimmt das Geräusch der Kruste in sich auf wie "einen vertrauten Schluck aus einer Tasse Tee". Gut, die Metapher ist schief, passt aber dazu, dass Kuranaga, 60 und Philosophieprofessor, ein in Wien lebender Japaner ist. Lassen wir ihn also weiterkauen: Seine "Geschmacksknospen blühten auf wie japanische Kirschbäume im Frühling".

Minimalismus? Geht anders

Mayr liebt Metaphern, damit ist er zu den Hochzeiten der Pandemie schon im Rahmen vieler Ausgaben von ZiB und Studio 2 aufgefallen. Jetzt lernt man, er liebt auch Adjektive. Den Sound zum Schweinsbratenessen geben "scharfkantige Zersplitterungsgeräusche" ab. Es gibt auch das "hölzerne Herz" eines Baumes, ein "flirrender Wind" bläst. Der berühmte japanische Minimalismus? Geht definitiv anders.

Was auch irritiert, weil Japan ein Steckenpferd im 200-seitigen Roman Herr Kuranaga ist. Warum? Man weiß es nicht. Ein Samurai zwischen Sushi und Schweinsbraten lautet aber sogar der Untertitel, einige der Kapitel spielen in Osaka, ständig streut Mayr Lebensweisheiten aus dem Kampfsportbasiskurs ein.

Aneignung hart an der Grenze

Zugegeben wäre es langsam Zeit, zum Corona-Aspekt zu kommen. Doch kiefelt man unter dem Eindruck aktueller Streits um kulturelle Aneignung und authentische Repräsentation noch an der Frage, ob der allem Anschein nach nichtjapanischstämmige gebürtige Bregenzer für seine fernöstlichen Versatzstücke als Nächster gecancelt werden wird – da weiß Mayr auch schon, wie es in Kuranaga, "zum Ausländer geworden, zum Gaijin, der auch den westlichen Genüssen frönte", zugeht. Wie? "Es machte ihn zu einem innerlich zerrissenen Menschen."

Ein verständnisvoll gemeintes Urteil, dessen Wahrheitsgehalt andere evaluieren müssen. Klar ist aber ein Witz wie "Nur Schlott in deinem steilischen Külbiskopf", weil Kuranaga "wieder einmal zu schnell gesprochen hatte, um das ‚r‘ korrekt auszusprechen", hart an der Grenze. Es bleibt der einzige Ausrutscher dieser Art, insgesamt wirkt Herr Kuranaga aber, als wäre sich der Autor laufender Diskussionen nicht ganz bewusst oder meint, sie in einer Art Konfrontationstherapie anpacken zu können. Das klappt nicht. Ebenso wenig beim Problem Sexismus.

Internationale Impfgegner

Immerhin kann in Corona-Belangen endlich Entwarnung gegeben werden. Was passiert ist? Die Irmi, eine Freundin Kuranagas, ist kurz nach dem dritten Stich ins Koma gefallen. War die Impfung schuld? Kuranaga ist zwar kein Impfskeptiker, ganz sicher ist er sich jetzt aber trotzdem nicht. Unterstützung beim Nachforschen erhält er von einem befreundeten Arzt im AKH, der eben auf einem Kongress zum Thema war und Impfgegner, in deren Beschreibung viel vom Geschehen auf Österreichs Straßen seit 2020 steckt, "Idioten" nennt.

Zugleich hadert dieser mit der Wissenschaft: "Wenn etwas bei einem Fachkongress zur Sprache kam, nicht aber in die Öffentlichkeit gelangte – war das dann Vertuschung?" Eine Polizistin in Tokio und eine Hongkonger Virologin kämpfen mit ihnen, ein Londoner Arzt sowie die Chefin einer Sicherheitsfirma sind die Bösen. Mayr verknüpft voll Erzähllust rasche Schauplatzwechsel mit Wissenschaftsethik und Gesellschaftskritik. In die Literaturgeschichte wird Herr Kuranaga trotzdem nicht eingehen. "Der einzig wahre Sieg ist der Sieg über dich selbst", heißt es aber im Aikidō. (Michael Wurmitzer, 18.10.2022)