Kaitlyn Siragusa alias Amouranth hat auf Twitch 5,9 Millionen Follower. Foto: Screenshot Amoutanth, Twitter @HUN2R

Es sind beklemmende Szenen, die sich im Stream von Kaitlyn Siragusa alias Amouranth abgespielt haben. In einem Telefonat mit ihrem Ehemann bricht die Streamerin in Tränen aus und berichtet von ihrer toxischen Beziehung, Drohungen und wie sie mutmaßlich zum Streamen gezwungen wurde.

In einem Stream vom Sonntag ist Amouranth zu sehen, wie sie offenbar mit einem Mann telefoniert, von dem sie sagt, dass es sich um ihren Ehemann handele. Dieser soll der 28-Jährigen angedroht haben ihre Hunde zu töten, wenn sie nicht gehorcht und nicht 24 Stunden lang streamt. Der Mann am anderen Ende der Leitung bestreitet das. Als Amouranth das Telefonat beendet, spricht sie weiter über ihre toxische Ehe und berichtet von Missbrauch, Zwang, Drohungen und Erpressungen. So sollte sie ihre Ehe geheimhalten, weil diese ein schlechter Business-Move sei. Das ist an sich noch nicht ungewöhnlich: Streamerinnen machen ihre Ehen oder Partnerschaften oft nicht öffentlich – zum einen, um ihre Partner zu schützen, zum anderem, um den Eindruck zu erwecken, sie wären Single.

Kontrolle über Konten

Amouranths Berichte über ihre toxische Beziehung gehen aber noch weiter. So soll ihr Mann sämtliche Konten kontrollieren und über das Vermögen der Streamerin verfügen. Dieses dürfte nicht unbeträchtlich sein – gilt Amouranth doch als die bestverdienende Frau auf Twitch. So soll ihr Mann mehrmals angedroht haben, ihr Geld an Vogelschutzorganisationen zu spenden oder es in Kryptowährungen zu "verbrennen", wenn sie nicht gehorche.

Außerdem soll sie ihr Mann auch zu den lukrativen Whirlpool-Videos gezwungen haben, auch wenn Siragusa das nicht gewollt habe. Amouranth zeigte später eine Reihe von Textnachrichten, in denen sie von ihrem Ehemann derb beschimpft wird. Darüber hinaus habe ihr Mann damit gedroht, ihr Gepäck vom Balkon eines Hotels zu werfen und ihre Social-Media-Accounts zu löschen, wenn sie nicht gehorche.

Derbe Beschimpfungen sind an der Tagesordnung Foto: Screenshot Amouranth

Sie lebe in einem schicken Gefängnis, das ihr Mann erschaffen hat, so die Streamerin. Ihr Gatte habe wegen seines Verhaltens bereits einen Therapeuten aufgesucht, aber offenbar hat das nicht zur Änderung seines Verhaltens geführt. Die Streamerin deutet am Ende des Videos laut einem Bericht des Branchendienstes "Kotaku" an, sich scheiden lassen zu wollen.

Während der originale Stream nicht mehr auf Amouranths Twitch-Seite verfügbar ist, werden im Twitter-Thread von User @HUN2R die wichtigsten Anschuldigungen zusammengeschnitten.

Einem Journalisten der "Washington Post" vertraute Amouranth jüngst an, dass sie nur vier Stunden pro Nacht schlafe. Die 28-Jährige gilt als erfolgreichste Content-Erstellerin auf der Plattform Twitch. Sie ist aber auch auf Twitter, Instagram und Onlyfans erfolgreich. Aufgrund ihrer freizügigen Inhalte wurde Siragusa bereits mehrmals temporär von Twitch verbannt.

Sorge um Streamerin

Seit dem Stream vom Sonntag ist Amouranth offline, was für Besorgnis unter Fans und Freunden sorgt. So alarmierte die Streamerkollegin Alinity die Polizei, weil sie Amouranth nicht erreichen konnte. Ob es der Streamerin gutgeht, konnte Alinity aber nicht in Erfahrung bringen. Die Schauspielerin und Streamerin Sasha Grey wandte sich mit einem Hilferuf an die Öffentlichkeit und forderte Streamerkolleginnen und -kollegen dazu auf, persönlich nach Amouranth zu sehen. (pez, 17.10.2022)