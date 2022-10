Der Applaus für Liz Truss (im Bild bei ihrer Wahl im Sommer) hielt nicht lang. Wer ihr nachfolgen könnte, ist aber offen. Foto: APA / AFP / Justin Tallis

Führt Liz Truss eigentlich noch die britische Regierung an? Für so manchen Beobachter war dies am Montag unklar. "Zuerst hat sie auf Rishi Sunaks Wirtschaftspolitik zurückgegriffen, nun lässt sie Penny Mordaunt im Unterhaus für sich sprechen", ätzte etwa der ITV-Journalist Paul Brand auf Twitter. "Beschämend", fügte er hinzu.

Das mag stimmen, vor allem aber war die Aufteilung auch aussagekräftig. Rishi Sunak und Penny Mordaunt – beide waren im Frühsommer scharfe Rivalen um den Vorsitz der britischen Konservativen. Truss setzte sich schließlich durch, wurde nach einer Wahl unter Parteimitgliedern Tory-Chefin und Premierministerin. Und nun, 42 Tage nach ihrer Angelobung, zögerte sie am Montag lang, sich überhaupt noch in der Öffentlichkeit zu zeigen. Zuvor hatte zu Mittag ihr neu eingesetzter Finanzminister Jeremy Hunt so ziemlich alles, was Truss gemeinsam mit Hunts Vorgänger Kwasi Kwarteng beschlossen hatte, wieder rückgängig gemacht.

Dass Truss zumindest formell noch im Amt ist, liegt auch daran, dass weder Einsetzung noch Auswahl einer Nachfolge der Partei wirklich leichtfallen. Für Truss‘ Ablöse gibt es einige formelle Hürden, die übersprungen werden müssten. Aber selbst wenn das gelingt, gilt es einen oder mehrere Kandidatinnen und Kandidaten zu finden, die für die diversen Flügel der Partei – zwischen Hardcore-Brexiteers und wirtschaftlichen Realisten – tragbar sind. Und die darüber hinaus auch noch bereit wären, eine Partei im Sinkflug und eine Regierung mitten in der schwersten Krise seit vielen Jahren zu übernehmen. Gut möglich schien zuletzt, dass sich die Tories auf eine Doppelspitze einigen müssten – mit all dem Konfliktpotenzial, das damit einhergeht.

Als für alle erträglicher Kompromisskandidat gilt Ben Wallace. Der derzeitige Verteidigungsminister war auch schon unter Boris Johnson im Amt, in dem sich der ehemalige Kandidat, der eher als Technokrat gilt, einige Meriten erworben hat. Wallace gilt als kompetent und etwas langweilig, gesellschaftlich als eher konservativ. Der frühere Soldat hat sich dadurch aber auch nur wenige Feinde gemacht. Schaden könnte ihm seine Unterstützung für den Verbleib in der Europäischen Union vor der Referendum 2016. Damals hatte er auch dem zögernden Boris Johnson geraten, die "Remain"-Fraktion zu unterstützen, um sich nicht als "Leave"-Befürworter mit Personal zu umgeben, das Wallace als "Clowns" beschrieb. Johnson sah es anders, die Folgen sind bekannt. Unklar ist allerdings – auch angesichts solcher Äußerungen –, ob Wallace zur Führung der Regierung bereit wäre. Auf eine weithin erwartete Kandidatur für die Nachfolge Johnsons verzichtete er im Sommer mit dem Argument, dass das Verteidigungsministerium in dieser schwierigen Phase Stabilität brauche.

Wer Jeremy Hunt am Montag zuhörte, als er Truss‘ Wirtschaftspläne wieder einkassierte, der konnte ahnen: Der neue Finanzminister will womöglich mehr. Es wäre nicht das erste Mal in der Karriere des Tory-Tausendsassas. Nach Einsätzen als Kultur-, Gesundheits- und Außenminister unter David Cameron und Theresa May stellte sich Hunt, der 2016 für den Verbleib in der EU gewesen war, 2019 einem Duell mit Boris Johnson um die Führung der Konservativen. Schnell als Zählkandidat wahrgenommen, verlor Hunt diese Abstimmung mit nur 33,6 Prozent der abgegebenen Stimmen. Durch seine Gegenkandidatur hatte er aber an Ansehen gewonnen – ebenso durch seine diszipliniert durchgestandene Zeit als Hinterbänkler im Unterhaus, die darauf folgte. Eine erneute Kandidatur im Sommer 2022 scheiterte bereits in der ersten Runde, als nur 18 Abgeordnete Hunts Führungsabsicht befürworteten. Danach unterstützte er Rishi Sunak – der schließlich gegen Truss verlor.

Dieser Rishi Sunak ist es auch, den viele nun doch wieder als Kandidaten für die Führung der Tories sehen. Der extrem ehrgeizige Sohn indischer Einwanderer hatte durch seinen Rücktritt am 5. Juli 2022 den Weg zur aktuellen Krise ein wenig mitgezeichnet. Damals richtete sich Sunak, der bis dahin als enger Vertrauter Boris Johnsons gegolten hatte, plötzlich gegen den Premier. Sein Abschied galt auch für andere hochrangige Tories als Signal, sich von Johnson abzusetzen – der zwei Tage später tatsächlich seinen Rücktritt verkündete. Sunaks Plan aber, selbst zum Premier aufzusteigen, scheiterte. Zwar war die Zustimmung von 42,6 Prozent der Parteimitglieder höher als erwartet, gegen Truss hatte Sunak jedoch letztlich keine Chance. Die soeben verlorene Abstimmung ist wohl auch jetzt die größte Hürde für den einstigen brennenden Brexit-Befürworter, der im Wahlkampf versucht hatte, ein betont seriöses Gesicht zu zeigen. Zudem hat die Kampagne auch Zweifel an seiner Attraktivität bei kommenden Unterhauswahlen geweckt – oft trat er hölzern auf, meist wirkten seine Statement einstudiert.

Das wiederum kann man über Penny Mordaunt nicht sagen. Die aktuelle Fraktionsführerin stammt aus dem Süden Englands, sie tritt gerne leutselig auf, betont ihre Zeit als Fabrikarbeiterin während ihres Studiums und nahm 2014 an der Sendung "Splash!" teil, bei der Prominenten das Turmspringen nähergebracht wird. Vor ihrer Zeit als Verteidigungsministerin diente sie zehn Jahre neben ihrem politischen Job als Reservistin in der britischen Marine. Schon bei der Kandidatensuche im Sommer galt sie als eine der großen Favoritinnen. Dass sie schließlich gegen Liz Truss verlor, liegt auch daran, dass deren Wahlkampfteam einige Zitate Mordaunts fand, in denen sie sich gesellschaftspolitisch eher liberal gab. In anderen Fragen hingegen galt sie als wenig kompromissbereit, was ihr nun wiederum helfen könnte: Mordaunt ist eine Brexit-Befürworterin der ersten Stunde. Probleme könnte ihr womöglich ihre Loyalität machen – einst unterstützte sie lange Theresa May, nun legt sie sich weiterhin für Liz Truss ins Zeug.