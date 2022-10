War im Musikverein zu hören: Sofia Gubaidulinas Violinkonzert "Offertorium". Foto: Bruno Caflisch/F. Hoffmann-La Roche

Wien – Während sich die beiden anderen ortsansässigen Klangkörper seit Jahrzehnten hingebungsvoll der Pflege der drei großen B widmen (Beethoven, Brahms und Bruckner), reicht das Repertoire des ORF RSO Wien von Bach bis Boulez und darüber hinaus – bis zu Sofia Gubaidulina und Mark Andre, zum Beispiel.

Den französischen Komponisten rückt der Musikverein in dieser Saison in den Fokus, seine Echographie eröffnete das von der 1986 in Hongkong geborenen Dirigentin Elim Chan geleitete Abendkonzert. Inspiriert von der im Lukas-Evangelium geschilderten Emmaus-Episode, gleicht Andres Vierminüter einer entrückten Kurzwanderung.

Keine Pauschalisierung

Auch Gubaidulinas Violinkonzert Offertorium kennt die christliche Religion als Inspirationsquelle. Konkret zitiert die russische Komponistin eingangs das Thema von Bachs Musikalischem Opfer. Es folgt eine 40-minütige Erzählung von hoher deskriptiver Kraft, Gidon Kremer interpretierte sie mit entspannter Spontaneität.

Der Geiger warnte danach davor, russische Musiker pauschal zu verunglimpfen, und widmete seine Zugabe, eine Serenade von Valentin Silvestrov, den Menschen in der Ukraine. Klangschön und sichtlich genussvoll interpretierte das RSO dann unter Chans Leitung Rachmaninows 1941 in Philadelphia uraufgeführte Symphonische Tänze. Leistungsstark und robust. (Stefan Ender, 18.10.2022)