Xi Jinping warnt vor "schwierigen Zeiten". Foto: EPA / Yao Dawei

Bedrohlich klangen einige Teile der Rede des chinesischen Präsidenten. Xi Jinping warnte in der Großen Halle des Volkes "vor schwierigen Zeiten und potenziellen Gefahren". Volk und Partei müssten sich auf schlimmste Fälle vorbereiten. "Deswegen richtet euch darauf ein und seid vorbereitet, starken Winden, schwerer See und selbst gefährlichen Stürmen standzuhalten", sagte Xi wörtlich vor den rund 2300 Delegierten. Ganze 105 Minuten sprach der chinesische Präsident am Wochenende, was als Arbeitsbericht und Ausblick auf die kommenden fünf Jahre gedacht ist.

Schon am Anfang seiner Rede kam Xi auf die Thematik zu sprechen, die derzeit wohl die allermeisten Chinesen beschäftigt: Pekings rigorose Zero-Covid-Politik. Immer wieder sperrt Chinas Regierung Menschen teils wochenlang in ihren Häusern ein, weil sie Kontakt mit Infizierten gehabt haben sollen. Derzeit sind wieder Teile der Wirtschaftsmetropole Schanghai in Lockdowns.

Strikte Zero-Covid-Politik bleibt

Auch die ausländische Business-Community sorgt sich vor allem wegen der strikten Zero-Covid-Politik, die das Leben und Arbeiten so gravierend erschwert. Schon vor dem Parteitag gab es keine Anzeichen, dass Xi von dieser Politik abrücken würde. In Schanghai etwa waren Stellen für Covid-Beamte für zwei Jahre ausgeschrieben. Auch in seiner Rede erwähnte Xi nichts, was auf ein Ende der Politik hindeuten könnte.

Die Äußerungen des Staatsoberhaupts zur Außenpolitik wurden von vielen mit Spannung erwartet. Peking pflegt enge Beziehungen zu Wladimir Putin, unterstützt die westlichen Sanktionen gegen Russland nicht und ist hinsichtlich der Taiwan-Frage auf Konfrontationskurs mit den USA. Wörtlich sagte Xi Jinping: "Wir setzen uns weiter für eine friedliche Wiedervereinigung ein, werden aber nicht versprechen, dass wir auf den Einsatz von Gewalt verzichten werden."

Gerade erst haben die USA neue Sanktionen verhängt, die China praktisch von Halbleitern der neuesten Generation abschneiden. Taiwan ist für China nicht zuletzt aufgrund seiner Chipindustrie so wichtig. Xi betonte, dass das Militär nun wieder unter straffer Führung der Partei sei und weiter modernisiert werden solle.

Sorgen um die Wirtschaft

Für die chinesische Wirtschaft bedeutet dies nichts Gutes. Die Lockdowns bringen die internationalen Lieferketten durcheinander und hemmen den Binnenkonsum. Die Zahl der innerchinesischen Flüge ist stark zurückgegangen, obwohl gerade die Goldene Woche, eine traditionelle Reisewoche der Chinesen, zu Ende gegangen ist. Nur 2,8 Prozent dürfte die chinesische Wirtschaft dieses Jahr wachsen. Auch dies ist ein Novum. Denn bei den Parteitagen in der Vergangenheit wurden stets die Rolle des Wachstums und die Integration in die globale Wirtschaft angepriesen. Xi aber hat in den vergangenen Jahren immer stärker in die Wirtschaft eingegriffen, besonders deutlich wurde das beim Tech-Konzern Alibaba.

Die Nachrichtenagentur Reuters analysierte Xis Rede quantitativ: Rund 70 Mal sprach er von "Schutz" und "Sicherheit". Das Wort "Reform" fiel rund 16 Mal. Beim Parteitag vor fünf Jahren war es noch 73 Mal gewesen.

Dritte Amtszeit für Xi

Der Kongress wird am Samstag enden. Einen Tag später dann wird das Zentralkomitee die neue Führungsspitze der Partei bekanntgeben. Umbesetzungen werden im Politbüro sowie im Ständigen Ausschuss des Politbüros erwartet. Außerdem wird Xi dann seine dritte Amtszeit verkünden. Seit Maos Tod 1976 waren chinesische Präsidenten immer nur zwei Perioden im Amt. Xi gilt vielen durch diesen Schritt dann als mächtigster Präsident seit Mao Tse-tung. (Philipp Mattheis, 17.10.2022)