Die britische Premierministerin Liz Truss steht seit ihrem Antritt vor 40 Tagen unter Dauerfeuer. Foto: Reuters / Daniel Leal

Es war ein Zeichen von Panik, aber auch ein Signal, wer zurzeit das Sagen hat in der britischen Regierung: Finanzminister Jeremy Hunt versuchte am Montagmorgen in einer Erklärung, die internationalen Finanzmärkte zu beruhigen. Als sein Vorgänger Kwasi Kwarteng vor dreieinhalb Wochen die fiskal- und wirtschaftspolitischen Pläne der Regierung vorgestellt hatte, kam es zu heftigen Turbulenzen, denn den Finanzmärkten gefiel nicht, dass Kwarteng Steuersenkungen mit einer massiven Neuverschuldung finanzieren wollte.

Premierministerin Liz Truss wurde zur Kehrtwende gezwungen, entließ Kwarteng und übergab das Kommando an Hunt, dessen wichtigste Aufgabe es nun ist, das Vertrauen in britische Fiskalpolitik wiederherzustellen.

"Eine zentrale Verantwortung für jede Regierung ist es", sagte Hunt, "das zu tun, was notwendig ist für ökonomische Stabilität." Keine Regierung könne die Märkte kontrollieren, aber es sei wichtig, "nicht hilfreiche Spekulationen zu reduzieren". Hunt erklärte, dass er fast alle Maßnahmen zurücknehmen werde, die sein Vorgänger verkündet hatte. Die Streichung des Spitzensteuersatzes hatte Truss bereits Anfang Oktober abgeblasen.

Gegen Verschuldung

Aber auch die Senkung des Basissatzes bei der Einkommenssteuer, so machte Hunt klar, sei nicht zu verantworten: "Zu einer Zeit, da die Märkte zu Recht eine Verpflichtung zu nachhaltigen öffentlichen Finanzen verlangen, ist es nicht geboten, sich zu verschulden, um diese Steuersenkung zu finanzieren." Von dem ursprünglichen Paket werden einzig die Nichterhöhung der Sozialversicherungsabgabe und eine Lockerung bei der Grunderwerbssteuer vonstattengehen, denn der Gesetzgebungsprozess ist dafür schon vorangeschritten.

Jeremy Hunt vollzieht die Wende bei den Steuern. Foto: Reuters / Henry Nicholls

Doch der Rest wird gestrichen, und darüber hinaus will Hunt das Entlastungspaket bei den Energiepreisen nur bis zum Mai nächsten Jahres aufrechterhalten. Das unabhängige Büro für Haushaltsverantwortung hatte die Finanzierungslücke bei den Staatsfinanzen auf 72 Milliarden Pfund (etwa 83 Milliarden Euro) geschätzt. Hunts Maßnahmen werden jährlich 32 Milliarden Pfund (37 Milliarden Euro) einbringen.

Weitere Einschnitte sollen bei den Staatsausgaben gemacht werden, doch die will der Schatzkanzler erst in zwei Wochen verkünden. Wie Hunt erhoffte, war die erste Reaktion der Finanzmärkte auf den Kurswechsel durchaus positiv. Das Pfund zog an den asiatischen Börsen wieder an, und die Zinsen für britische Staatsanleihen fielen am Montagmorgen.

Zu sagen, dass es jetzt innerhalb der Regierungsfraktion rumort, wäre eine typisch britische Untertreibung. Seit der Entlassung von Kwarteng am Freitag und einer weniger als überzeugenden Pressekonferenz Liz Truss’, auf der sie ihre Kehrtwende eingestehen musste, wächst der Widerstand gegen sie quasi stündlich.

Gerüchte über Ablöse

Sie habe in 40 Tagen erreicht, wird geätzt, wozu ihre Vorgänger Theresa May und Boris Johnson Jahre brauchten: Hinterbänkler revoltieren offen, Briefe, in denen ihr das Vertrauen entzogen wird, strömen beim Hinterbänkler-Komitee ein, ihre Rivalen starten Manöver, und ein Ältestenrat von "Graubärten" soll Truss in den nächsten Tagen zum Rücktritt bewegen.

Es ist nicht zu erwarten, dass die Premierministerin der Bitte nachkommen wird. Sie wird weiter für ihr politisches Überleben kämpfen. Aber ihr Sturz scheint nicht mehr eine Frage des Ob, sondern nur noch eine Frage des Wann zu sein.

Die Parteistatuten sehen vor, dass die Premierministerinnen und Premierminister in dem Jahr nach dem Amtsantritt nicht durch ein Misstrauensvotum herausgefordert werden können. Doch die Statuten könnten geändert werden, wie ein Mitglied des 1922-Komitees, das zuständig für eine Abwahl wäre, bestätigte.

Am Mittwoch wird sich der Vorstand des Komitees treffen. Sollten sich genügend Abgeordnete finden, die einen Rücktritt von Truss fordern, wird erwartet, dass es grünes Licht für ein fraktionsinternes Misstrauensvotum gibt. (Jochen Wittmann aus London, 17.10.2022)