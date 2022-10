Die Industriellenvereinigung (IV) wünscht sich steuerliche Entlastungen für Menschen, die mehr arbeiten wollen. Wer mehr leiste, solle auch belohnt werden. Foto: APA/dpa/Andreas Arnold

Auf die Arbeitsmarktreform, die heuer noch fertig werden soll, will die Industrie nicht warten. IV-Chef Georg Knill und IV-Oberösterreich-Chef Stefan Pierer wollen Arbeitskräfte durch steuerliche Entlastung dazu motivieren, mehr zu arbeiten – freiwillig, wie die Industrievertreter betonen. Unter dem Titel "Leistung muss sich (wieder) lohnen" legten Knill und Pierer einen Zehnpunkteplan vor.

Der Hintergrund ist einmal mehr, dass die Industrie – wie fast alle anderen Wirtschaftsbereiche auch – nicht nur hochqualifizierte Fachkräfte "händeringend" sucht, wie Knill sagt. Auch wenn die prognostizierte Stagflation real würde – am Arbeitsmarkt würde dies allenfalls für Entspannung sorgen. In den kommenden Jahren würden aber 540.000 Fach- und Arbeitskräfte fehlen.

Länger arbeiten statt frühzeitig in Pension, Vollzeit statt Teilzeit, mehr Bereitschaft zu Überstunden, wenn es nötig ist, Belohnung der Nachtarbeit: Die Industrievertreter sehen einige Ansatzpunkte, um Arbeitskräftepotenzial zu heben, es gelte nur an einigen schnell wirksamen Schrauben zu drehen. Allein wenn es gelänge die 50.000 bis 60.000 Menschen, die derzeit jährlich in Pension gehen, länger am Arbeitsmarkt zu halten, sei schon viel erreicht, sagt KTM-Chef Pierer.

Steuerfrei

So sollen nach Vorstellung der IV die Freibeträge für Nacht- und Wochenendarbeit sowie für Gefahren- und sonstige Erschwerniszulagen verdoppelt werden, Pensionisten in der Regelpension nur mehr den halben Steuersatz zahlen, für Arbeitnehmer sollen die ersten 20 Überstunden steuerfrei sein, und für den Umstieg von Teilzeit auf Vollzeit soll es eine einmalige steuerfreie Prämie geben. Wer derzeit von 30 auf 40 Wochenstunden aufstockt und dafür brutto 1000 Euro mehr bekommt, dem blieben nur 480 Euro netto, rechnet Knill vor. Das sei zu wenig angesichts des Umstands, dass es "zu viele alternative Möglichkeiten" gebe, Geld zu verdienen.

Zudem sollten Unternehmen ihren Beschäftigten einen höheren steuerbegünstigten Zuschuss zur Kinderbetreuung und zur Überlassung von Werkswohnungen gewähren können, so die IV.

Pierer verspräche sich von der steuerfreien Auszahlung von bis zu 600 Euro für Überstundenzuschläge einen Zug zu "legaler Mehrarbeit. Ich weiß, wo sonst gearbeitet wird."

GPA-Vorsitzende Teiber hält das "für alles andere als progressiv" und hat auch mit dem Vorschlag, Vollzeit gegenüber Teilzeit zu bevorzugen, wenig Freude. Was das Paket kosten könnte, darauf wollten die IV-Chefs sich nicht festlegen. Ziel sei es aber, dass den arbeitenden Menschen zwei Milliarden Euro netto mehr Gehalt bleiben. (Regina Bruckner, 17.10.2022)