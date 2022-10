PRO: Mittel zum Zweck

von Verena Mischitz

Haben Sie sich schon einmal gefragt, was passieren müsste, damit die Klimakrise ernst genommen wird? Und könnte Tomatensuppe dabei helfen?



Seit Jahrzehnten wird die Erderhitzung und ihre Auswirkungen von Politik, Medien und Vertretern der fossilen Industrie verharmlost und heruntergespielt, Klimaschutzmaßnahmen werden blockiert und die Erwärmung weiterbefeuert. Der Klimaforscher Michael E. Mann nennt dieses Festhalten am Status quo In-Aktivismus. Dagegen wirkt die Aktion von Just Stop Oil fast lächerlich. Groß ist die Empörung trotzdem.

Ob das Beschmieren berühmter Gemälde ein effektiver Weg ist, um auf die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen aufmerksam zu machen, darüber kann man diskutieren. Fest steht: Alle Protestformen, die in den letzten Jahren eingesetzt wurden, brachten nicht die gewünschte Wirkung. Wir sind immer noch auf dem Weg Richtung Kollaps.

Egal? So scheint es, wenn man auf die aktuelle Klimapolitik blickt. Österreich hat seit über eineinhalb Jahren kein Klimaschutzgesetz. Die Emissionen steigen weiter, hierzulande und global. Mit den zunehmenden Auswirkungen müssen wir leben. Ein beschmierter – aber unversehrt gebliebener – van Gogh war nur ein verzweifelter Versuch, darauf aufmerksam zu machen, was alles auf dem Spiel steht – ein Mittel zum Zweck. Denn wenn wir so weitermachen wie bisher, wird am Ende mehr kaputtgehen als ein geliebtes Kunstwerk. (Verena Mischitz, 17.10.2022)