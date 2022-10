Zwischen Meloni und Berlusconi waren Spannungen ausgebrochen, nachdem Meloni gegen Berlusconis Vertraute, Licia Ronzulli, ein Veto eingelegt hatte. Foto: AP/Gregorio Borgia

Rom – Nach den Spannungen zwischen Italiens Wahlsiegerin und Rechtspopulistin Giorgia Meloni und Forza Italia-Chef Silvio Berlusconi bemühen sich die Spitzenpolitiker der Mitte-Rechts-Koalition, in Rom die Wogen zu glätten. Meloni und Berlusconi trafen einander am Montagnachmittag in Rom und führten Gespräche in Hinblick auf die Regierungsbildung, die noch diese Woche erfolgen sollte.

"Meloni und Berlusconi setzen sich dafür ein, dass Italien so bald wie möglich eine starke, geschlossene und profilierte Regierung erhält, die sich sofort an die Arbeit macht, um die dringenden Probleme anzugehen", hieß es in einer Presseaussendung am Ende des Treffens. Die beiden Politiker diskutierten die dringlichsten wirtschaftlichen Themen, beginnend mit der Energiekrise, einem Thema, das unter anderem im Mittelpunkt des bevorstehenden Europäischen Rates stehen wird.

Konflikt um Postenvergabe

Die Spannungen waren wegen Melonis Veto gegen Berlusconis Forderung ausgebrochen, seiner Vertrauten, Licia Ronzulli, ein Schlüsselressort in der neuen Regierung anzuvertrauen. Die Forza Italia hatte sich daraufhin geweigert, für den Kandidaten der Meloni-Partei Fratelli d ´Italia (FdI – Brüder Italiens) für den Senatsvorsitz, Ignazio La Russa, zu stimmen, der jedoch auch dank einiger Senatoren aus den Reihen der Opposition gewählt wurde. "Berlusconi sollte seine Leute für die Regierung mit dem gleichen Maßstab auswählen, der in seinen Unternehmen gilt: Nämlich die Besten unter allen auszuwählen", meinte der Mitbegründer von Melonis Partei Fratelli d Italia, Guido Crosetto.

Nachdem die neuen Präsidenten der beiden Parlamentskammern gewählt wurden, müssen noch einige Schritte unternommen werden, damit Abgeordnetenkammer und Senat voll funktionsfähig sind. Am Mittwoch tritt das Parlament erneut zusammen, um die vier Vizepräsidenten zu wählen, zwei davon sollen Mitglieder der Opposition sein.

Meloni arbeitet an Ministerliste

Die Sozialdemokraten wollen die Kandidatur des Aktivisten für die Rechte der Homosexuellen, Alessandro Zan, für den Posten des Vizepräsidenten der Abgeordnetenkammer vorantreiben. Er soll laut der Demokratischen Partei (PD) ein Gegengewicht zum Kammerpräsidenten und Lega-Spitzenpolitiker Lorenzo Fontana darstellen, der sich gegen "Regenbogenfamilien" und für die Einschränkung des Abtreibungsgesetz ausgesprochen hatte.

Inzwischen feilt Wahlsiegerin Meloni, die voraussichtlich am Donnerstag den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten wird, an ihrer Ministerliste. Für den Posten des Wirtschaftsministers ist weiterhin die "Nummer zwei" der Lega, Giancarlo Giorgetti, im Gespräch. Anwärter für den Sessel des Ministers für den ökologischen Wandel ist der Ex-Chef des Industriellenverbands Confindustria, Antonio D Amato. Forza Italia-Koordinator Antonio Tajani könnte das Außenministerium übernehmen. (17.10.2022)