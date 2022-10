Auch die ÖBB gehört der Gemeinschaft der Europäischen Bahnen (CER) an. Foto: IMAGO/Volker Preusser

Brüssel – Die Eisenbahnunternehmen in Europa drängen bei der EU-Kommission auf weitere Finanzhilfen. "Die Eisenbahnen sind stark von dem anhaltenden Anstieg der Energiepreise betroffen und sehen ihre finanzielle Existenzfähigkeit trotz ihrer sehr hohen Energieeffizienz gefährdet", berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe aus einem Brief der Gemeinschaft der Europäischen Bahnen (CER) an die EU-Kommission.

Im Durchschnitt habe sich der Strompreis im Vergleich zu 2021 mindestens verdreifacht, in einigen Ländern sogar verzehnfacht. Angesichts der stark gestiegenen Strompreise rechnen einige Verkehrsunternehmen mit jährlichen Mehrkosten von bis zu zwei Milliarden Euro. Konkret wünschen sich die Verbände als finanzielle Entlastung eine mögliche Strompreisobergrenze für den Schienenverkehr. Dem Verband CER gehören auch die ÖBB an. (APA, Reuters, 18.10.2022)