Am Dienstag empfängt Innenminister Karner Griechenlands Migrationsminister Mitarakis zum Thema Flucht. Auch Kanzler Nehammer wird am Abend Gespräche mit ihm führen

Wien – Die Flüchtlingsfrage ist seit Tagen ein brisantes Thema für Bund und Länder. Von vielen Seiten wird Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) für die Aufstellung von Zelten kritisiert. Er empfängt am Dienstag Griechenlands Migrationsminister Notis Mitarakis in Wien.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) berät sich am Dienstag mit Migrationsminister Notis Mitarakis aus Griechenland. Foto: APA/ Hans Klaus Techt

Im Zentrum der Gespräche wird die weitere Zusammenarbeit der beiden Länder bei den Themen Flucht und Migration stehen. Auch das Agieren der Türkei wird in diesem Zusammenhang erörtert, hat doch Frontex am Montag einen Vorfall von Freitag bestätigt, bei dem 92 Migranten nackt über den Grenzfluss Evros von der Türkei nach Griechenland getrieben worden sein sollen.

Mitarakis kündigte umgehend an, den Vorfall nächste Woche bei einem Besuch in New York bei den Vereinten Nationen zur Sprache zu bringen. Außerdem wird Mitarakis am Dienstag an einer Veranstaltung im österreichischen Bundeskanzleramt teilnehmen, im Anschluss daran ist ein Abendessen mit Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) geplant.

Situation im Burgenland

Auch im Burgenland ist man über die Situation besorgt. Für den frühen Vormittag ist von der SPÖ Burgenland eine Pressekonferenz mit Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) anberaumt. Verunsicherung gebe es dort vor allem in den Grenzgemeinden. Lutzmannsburgs Bürgermeister Roman Kainrath (SPÖ) sprach im Gespräch mit der APA von täglich 20 bis 40 Flüchtlingen, die allein in seiner Gemeinde täglich "stranden". (ste, APA, 18.10.2022)