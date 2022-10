[Großbritannien] Die Tories suchen den Ausputzer-Premier – aber Kandidaten sind rar

[Wirtschaft] Funkenflug bei den Metallern: Industrie bietet "nur" Kerninflation

[Ukraine-Livebericht] Zwei hochrangige Mitarbeiter des AKW Saporischschja offenbar entführt

[Video] 15.000 ukrainische Soldaten sollen auf EU-Territorium ausgebildet werden. Wie wird sich die Mission auf den Kriegsverlauf auswirken? Es antwortet Russland-Experte Gerhard Mangott

[Kernkraft] Grazer Unternehmen will Energiewende mit Mini-AKWs beschleunigen

[Prüfung] Verfassungsgerichtshof kritisiert Abwicklung der Corona-Hilfen

[Sport] Nach Start ohne Kopftuch: Sorge um iranische Klettermeisterin Elnas Rekabi

[Lifestyle] Frühe Vögel: Warum sich Sport am Morgen auszahlt

[ORF-Finanzierung] Medienwissenschafter Hochscherf: "Kritik an Höhe der Rundfunkgebühren in vielen Ländern"

[Wetter] Ein weiterer oft sonniger und milder Tag steht bevor. Lediglich über den Niederungen im Norden, Osten und Südosten sind anfangs gebietsweise Nebelfelder anzutreffen, meist lichten sich diese aber im Laufe des Vormittages. Am Nachmittag treffen von Nordwesten her ein paar Wolkenfelder ein, mitunter kommt es in den Abendstunden in den Grenzregionen zu Bayern und Tschechien zu lokalen Regenschauern. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis West. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 3 und 12 Grad, die Nachmittagstemperaturen zwischen 16 und 24 Grad.



[Zum Tag] Heute ist Europäischer Tag gegen Menschenhandel.