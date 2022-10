Dann, plötzlich, war das Rudel wieder beisammen: Fünf Kilometer vor dem Ziel sammelten wir Elisabeth, zwei davor Dorit ein. "Alles okay? Was tut ihr hier?" Der Plan hatte schließlich gelautet, heute das eigene Rennen zu laufen.

Dorit war nach einem Kilometer, Elisabeth oben am Falkenstein davongezogen. Doch unabhängig voneinander hatten Mutter und Tochter beschlossen, dass wir gemeinsam ins Ziel kommen sollten – und am Streckenrand gewartet. Lange gewartet: "You’ll never walk alone" heißt beim Laufen eben "You’ll never run alone".