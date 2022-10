Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz wurden im Jänner 2022 bei einer Lieferung medizinischer Hilfsgüter nach Mekelle in der Region Tigray fotografiert. Foto: Reuters / International Committee of the Red Cross

Addis Abeba – Das äthiopische Militär hat gemeinsam mit seinem Verbündeten Eritrea die strategisch wichtige Stadt Shire im Norden der Region Tigray eingenommen. Sowohl die Militärführung der Tigray-Rebellen als auch ein humanitärer Hilfsarbeiter der Vereinten Nationen bestätigten dies der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.

Weder die Regierung in Addis Abeba noch eritreische Behörden bestätigten die Eroberung der Stadt bisher. Allerdings hatte die äthiopische Zentralregierung am Montag angekündigt, weitere Angriffe in der Region führen zu wollen. Shire ist eine Universitätsstadt und hat einen Flughafen. Von dort aus sind weitere Städte in der Region wie Axum und Adwa schnell erreichbar. Die äthiopische Regierung hatte erklärt, die Flughäfen der Region erobern zu wollen, um die Lieferung von humanitärer Hilfe organisieren zu können.

Friedensgespräche verschoben

Seit November 2020 liefert sich die Zentralregierung schwere Gefechte mit der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF), die mehr Autonomie für ihre ethnische Gruppe verlangt. Der Konflikt wird mit brutaler Härte geführt. Menschenrechtsorganisationen beklagen, dass es auf beiden Seiten zu schwerwiegenden Kriegsverbrechen und ethnischen Säuberungen gekommen sei. Der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge sind von den gut sieben Millionen Menschen in Tigray etwa 5,2 Millionen auf humanitäre Hilfe angewiesen.



Eigentlich hatten sich die beiden Seiten auf Friedensgespräche unter der Führung der Afrikanischen Union geeinigt. Diese sollten am 8. Oktober in Südafrika stattfinden, wurden allerdings auf unbestimmte Zeit verschoben. (APA, 18.10.2022)