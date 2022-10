Ex-Öbag-Chef will Kronzeugenstatus – 15 Einvernahmen haben bereits stattgefunden. Zusätzlich gab es am Dienstag Maßnahmen der WKStA

Thomas Schmid hat offenbar ausgepackt und will Kronzeuge werden. Foto: APA/Hans Punz

Thomas Schmid, früherer Generalsekretär im Finanzministerium und Chef der Staatsholding Öbag, will Kronzeuge werden. Das hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) am Dienstagvormittag in einer Aussendung bekanntgegeben. Er sei im April mit diesem Wunsch und dem Wunsch zu kooperieren an die WKStA herangetreten und seit Juni 2022 hätten 15 ganztägige Vernehmungen stattgefunden.

Es gehe um die Ermittlungen zur Causa Casinos (auch unter Causa Ibiza bekannt), in der gegen rund 45 Beschuldigte (natürliche Personen und Verbände) wegen des Verdachts der Untreue, falschen Beweisaussage, Missbrauchs der Amtsgewalt, Bestechlichkeit, Bestechung und der Verletzung des Amtsgeheimnisses gegen rund 45 Beschuldigte ermittelt werde.

Einen formellen Antrag habe Schmid noch nicht gestellt, die Behörde prüfe die Informationen und würde dann allfällige Ermittlungen durchführen.

Der (bisherige) Rechtsanwalt von Schmid, Thomas Kralik, gab auf Anfrage des STANDARD am Dienstagmittag nur bekannt, dass er Schmid nicht mehr vertrete. Was nahelegt, dass der Exgeneralsekretär in der Kronzeugen-Angelegenheit einen anderen Anwalt oder eine Anwältin zu Rate gezogen hat.

Suche nach Signa-Unterlagen

Parallel dazu fand am Dienstag mindestens eine Hausdurchsuchung im Umfeld von Rene Benkos Signa Holding statt. Die Ermittler der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) waren offenbar auf der Suche nach Unterlagen von Gutachtern, die eine oder mehrere Immobilien des Konzerns in Wien bewertet haben. Eine Anfrage bei Signa selbst blieb vorerst unbeantwortet; für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung. (gra, fsc, 18.10.2022)