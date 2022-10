Ab 8. Dezember auch in Österreich und Deutschland verfügbar: Paramount+. Foto: Sky

Wien – Der neue Streamingdienst Paramount+ ist ab 8. Dezember nun auch in Österreich und Deutschland verfügbar. Für die Kundinnen und Kunden von Sky mit einem Cinema-Paket sind die neuen Inhalte inklusive, wie Sky am Dienstag in einer Aussendung bekanntgab. Dies entspreche einer Wertsteigerung des Pakets in Höhe von 7,99 Euro pro Monat.

Paramount+ ist zudem als App auf der Sky-Q-Plattform verfügbar. Zu den Highlights im Angebot zählen laut Sky das Tom-Cruise-Spektakel "Tom Gun: Maverick", die Science-Fiction-Serie "Star Trek: Strange New Worlds" sowie die Dramaserie "Yellowstone" und deren Prequel "1883". Außerdem gibt es mit "Beavis and Butt-Head Do the Universe" die Rückkehr des Zeichentrickduos aus den 1990er-Jahren.

Als erste lokal produzierte Serie für den deutschsprachigen Markt ist laut Sky die tragisch-komische Serie "Der Scheich" geplant. Die von Dani Levy inszenierte Serie, in der sich ein braver Familienvater mithilfe einfallsreicher Lügen in den milliardenschweren Sprössling einer arabischen Dynastie verwandelt und die Züricher Finanzwelt auf den Kopf stellt, soll ab 22. Dezember verfügbar sein. (red, 18.10.2022)