Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Es war keine Derbywoche, aber dennoch eine der aufregendsten Wochen für die beiden Wiener Vereine Austria und Rapid. Nach dem tragischen Unfall von FAK-Spieler Muharem "Muki" Huskovic musste die Mannschaft das schwere Spiel gegen Villarreal in der Conference League bestreiten. Darauf folgte die erwartet schwere Partie gegen Salzburg. Rapid hingegen musste in der Meisterschaft in Ried antreten, wo man seit sieben Jahren auf den ersten Sieg wartet. Weil dieser nicht gelingen konnte, musste Trainer Ferdinand Feldhofer Platz machen. Sportvorstand Barisic übernimmt interimistisch bis zur Präsidiumswahl. Markus ordnet wieder alle Infos ein, Stefan hinterfragt kritisch. Wie immer gibt es noch alle News zu den beiden Zweierteams und das Tippspiel, das in diesem Monat auch ein sehr enges ist!

Frage der Woche

Ist die Präsidentschaftswahl bei Rapid demokratisch genug? (Stefan Novotny, Markus Friebis, 18.10.2022)