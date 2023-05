In den vergangenen Jahren hat sich die Arbeit und der Blick darauf ziemlich verändert. War es bei der Babyboomer-Generation vielleicht noch üblich, das ganze Berufsleben lang den gleichen Job auszuüben und diese Tatsache wenig zu hinterfragen, hat sich das bei den nachfolgenden Generationen doch etwas verändert. Und auch wenn die Arbeitswelt vielfältiger geworden ist, vielfach erleben Menschen irgendwann Frust im Job. Dieser kann auch so weit gehen, dass man den ganzen Job infrage stellt oder einen zumindest Fragen dieser Art quälen: Ist das der richtige Job? Ist es die richtige Branche? Ist das überhaupt sinnvoll, was ich da mache?

"Noch 20 Jahre hab ich mit diesem Bullshit-Job vor mir – das halt ich nicht aus!" Frustriert Sie Ihre Arbeit, und sind Sie auf der Suche nach mehr Sinn im Berufsleben? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/SIphotography

89 Prozent stimmen der Aussage "Mir ist wichtig, dass meine Arbeit sinnvoll ist" zu. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Linzer Market-Instituts für den STANDARD vom vergangenen August. Dieser Wunsch nach sinnstiftender Arbeit nimmt demnach mit dem Alter zu und ist bei Frauen ausgeprägter. Aber nicht alle Menschen erfahren ihre Arbeit als erfüllend und sinnvoll und erleben im Job eine Mid-Career-Crisis. Dieses Phänomen zeigt sich auch bei Menschen in jüngeren Jahren, wie "Ariam90" berichtet:

"Wudlig" ist nicht wirklich zufrieden:

Auch "Katzenflüsterer" ist in der Phase der Neuorientierung:

"nurich" fragt sich, ob man mit weniger Geld auch wirklich glücklicher ist als im Bullshit-Job:

Wie geht es Ihnen im Job?

Erleben Sie Ihre Arbeit als sinnstiftend? Oder haben Sie diesen Anspruch gar nicht an Ihren Beruf? Welche Jobs sind Ihrer Meinung nach erfüllend, und welchen davon könnten Sie sich für sich vorstellen? Überlegen Sie eine Neuorientierung, um Ihrem Berufsleben mehr Sinn zu geben? Erzählen Sie im Forum davon! (Judith Wohlgemuth, 17.5.2023)