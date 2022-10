Momentan stehen sie in der Öffentlichkeit in keinem guten Licht: Verhütungsspiralen – oder zumindest die Kupfer- und Goldspiralen des spanischen Herstellers Eurogine, die aufgrund von Materialfehlern bei zahlreichen Frauen gebrochen sind und unter anderem zu ungewollten Schwangerschaften geführt haben. Eine Spirale einzusetzen bedeutet aber auch in anderen Fällen ein gewisses Risiko, das, wie bei den meisten Verhütungsmethoden, ausschließlich Frauen auf sich nehmen müssen.

Aus welchen Gründen haben Sie sich für eine Spirale entschieden? Foto: Mariakray Getty Images/iStockphoto

Denn nicht immer werden Spiralen vom Körper angenommen, manche schon nach wenigen Tagen abgestoßen. Auch der Eingriff ist für viele schmerzhaft und nicht selten mit tage- oder wochenlangen körperlichen Einschränkungen verbunden, wie auch "steinfels" weiß:

Wie der Körper auf das Verhütungsmittel reagiert, weiß frau aber erst im Nachhinein – auch ob es in weiterer Folge zu Libidoverlust, Stimmungsschwankungen oder anderen psychischen Problemen kommt, die Spiralen und insbesondere Hormonspiralen mit sich bringen können.

Unkompliziert und sicher



Und doch sind Spiralen bei zahlreichen Frauen weltweit beliebt. Immerhin gelten diese grundsätzlich als sehr sichere Form der Empfängnisverhütung. Außerdem muss man sich nicht laufend mit dem Thema Verhütung beschäftigen, hat einen einmaligen Kostenaufwand, bei manchen verringert es die Menstruationsbeschwerden oder sogar die Blutungen, und man hat – vorausgesetzt, man verträgt sie gut – keinerlei spürbare Einschränkungen im Alltag. Wenig verwunderlich also, dass sich viele Frauen altersunabhängig dafür entscheiden. So wurden vor allem in den vergangenen Jahren mit kleineren Kunststoffspiralen insbesondere junge Frauen angesprochen. Wer hormonfrei verhüten möchte und keine zu starken Regelblutungen hat, kann sich auch für Kupfer- oder Goldspiralen entscheiden. Jedenfalls empfiehlt es sich, ein ausführliches Beratungsgespräch mit Gynäkologinnen oder Gynäkologen in Anspruch zu nehmen, um über mögliche Nebenwirkungen und Risiken aufgeklärt zu sein und abwägen zu können, ob eine und welche Spirale überhaupt infrage kommt.

Welche Erfahrungen haben Sie mit der Spirale gemacht?

Sind Sie damit zufrieden? Oder haben Sie seither mit körperlichen oder psychischen Problemen zu kämpfen? Aus welchen Gründen haben Sie sich für eine Spirale entschieden? Wurden Sie vorab über mögliche Risiken aufgeklärt? Berichten Sie im Forum! (Magdalena Waldl, 20.10.2022)