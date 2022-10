Das Erstaufnahmezentrum Thalham in St. Georgen hat in den letzten Tagen für reichlich Furore gesorgt – Zelter wie diese will man in Vorarlberg um jeden Preis verhindern. Foto: APA/BARBARA GINDL

Weiße Zelte auf Grundstücken des Bundes will man im Ländle nicht. Das war der Tenor der Vorarlberger Landesregierung als Reaktion auf die Ankündigung des Innenministeriums vom Freitag, dass – wie auch in Oberösterreich und Kärnten – in Vorarlberg bald Zelte aufgestellt werden. Dieses Szenario scheint nun fürs Erste abgewendet: In mehreren Quartieren sollen noch diese Woche 70 Menschen unterkommen, verkündete Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Weitere Plätze könnten noch folgen.

Mehr Quartiersplätze folgen

Um wie viele Quartiere es sich handelt und wo diese sind, ist noch unklar. Wallner sprach hier etwas kryptisch von intensiven Anstrengungen vonseiten der Caritas in Form von "Belegungsoptimierungen" und "Zusammenlegungen". Würde der Bund in Vorarlberg zehn Zelte aufstellen, so würde etwa Platz für 70 bis 80 Personen geschaffen. Die Quartiersuche werde intensiv vorangetrieben, in einem zweiten Schritt sollen 100 Plätze folgen, stellte Wallner in Aussicht.



Auch eine Containerlösung sei demnach nicht vom Tisch. Dabei würde es sich um Container handeln, die zu Corona-Zeiten angeschafft worden sind und in denen Sanitäreinrichtungen vorhanden sind. In den Containern, die dennoch umgebaut werden müssten, könnten etwa 80 Personen unterkommen. Die Quote, die Vorarlberg sich zu erfüllen verpflichtet hat, erfüllt das Land aktuell zu weniger als 80 Prozent.

Kritik am Bund

Die an die Länder gerichtete Kritik der Nachlässigkeit wies Wallner scharf zurück: "Wir können nur so viele unterbringen, wie es möglich ist." Asylpolitik sei keine Einbahnstraße. "Mindestens so wichtig" wie die Unterbringung von Geflüchteten seien in seinen Augen "wirkungsvolle Maßnahmen gegen das Schlepperwesen". Dabei führte Wallner auch lange Asylverfahren und fehlende Rückkehrabkommen an. Vorarlberg selbst sieht Wallner, was die Unterbringung betrifft, jedenfalls als "vertragstreuen Partner". (Elisa Tomaselli, APA, 18.10.2022)