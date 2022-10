Knapp 10.000 Studierende wählten die beliebtesten Unternehmen und gaben Auskunft darüber, was ihnen im Job am wichtigsten ist

Forscher untersuchten die beliebtesten Arbeitgeber unter Studierenden. Foto: imago images/Panthermedia

Gehen Sie kurz in sich: Was ist Ihnen im Job am wichtigsten? Die Studierenden, die zwischen Oktober 2021 und August 2022 befragt wurden, haben darauf eine klare Antwort: das Gehalt. Es ist anzunehmen, dass sie ihre zukünftigen Arbeitgeber ebenfalls nach diesen Kriterien auswählen werden.

Es gibt so viele offene Stellen wie nie. Fachkräfte fehlen. Gerade in der IT wird schon jetzt händeringend Personal gesucht. Man blickt gespannt auf den Nachwuchs. Was Arbeitgeber attraktiv macht und welche die Top-Unternehmen des Landes sind, untersuchte die in Stockholm ansässige Employer-Branding-Agentur Universum, ein Unternehmen der Stepstone-Gruppe. Und: Die Befragten haben klare Präferenzen.

Was Arbeitgeber bieten müssen

Ein attraktives Gehalt und auch ein hohes Einkommen in den darauffolgenden Jahren sowie vielfältige Arbeitsaufgaben sind die drei obersten Prioritäten der Studierenden. Sie erwarten sich rund sechs Prozent mehr Gehalt als noch im Vorjahr. Flexible Arbeitsbedingungen wurden dieses Jahr wichtiger. Genauso wie die Work-Life-Balance, die aber trotzdem nur als siebtwichtigstes Kriterium genannt wurde.

Österreicher wollen remote arbeiten

Interessant ist, dass in Österreich lebenden Menschen Homeoffice wichtiger ist als Menschen in Deutschland oder der Schweiz. Über 60 Prozent möchten hierzulande zumindest zwei bis drei Tag remote arbeiten. Gerade Frauen sind Homeoffice-affiner. Die größte Sorge aller ist, zu Hause isoliert zu sein und zu wenig Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen zu haben. Außerdem sieht man: Je älter die Befragten, desto wichtiger wird Remote Work. Auch spannend ist, dass die allermeisten (84 Prozent) Vollzeit arbeiten wollen.

Top-Arbeitgeber 2022

Hier im Überblick jeweils die Top-3-Firmen der jeweiligen Studienfächer. Wer die Top-10-Unternehmen wissen möchte, kann sich auf der Homepage von Stepstone informieren.

Wirtschaft

Red Bull Google Microsoft

Ingenieurwesen und IT

Siemens Google Microsoft

Naturwissenschaften

Pfizer Bayer Boehringer Ingelheim

Geistes- und Sozialwissenschaften

ORF Außenministerium United Nations

Rechtswissenschaften

Außenministerium Bundesverwaltung United Nations

Gesundheitswesen und Medizin

Pfizer Kages Johnson & Johnson





Kritik und Ausblick

Die beliebtesten Branchen 2022 insgesamt sind Audit & Consulting. Zu den größten Gewinnern in mehreren der Hauptstudienrichtungen zählen die Arbeitgeber der Automobilindustrie – ein Trend, der auch in Deutschland zu beobachten war. Auch wenn diese Branche im Hinblick auf die Klimakrise vor großen Veränderungen steht, scheint das Studierende nicht davon abzuhalten, dort arbeiten zu wollen.

Den Befragten jeder Studienrichtung standen zwischen 60 und 140 Unternehmen zur Auswahl. Auffällig ist, dass unter den hier gewählten beliebtesten, kaum kleine Unternehmen zu finden sind. Große Firmen haben den Vorteil, sich als attraktive Arbeitergeber durch ihre Marktmacht und ihre Marketing-Maßnahmen positionieren zu können. Kleinen Unternehmen stehen diese Mittel nicht zur Verfügung. Wer weiß schon, wie eher kleinere Firmen arbeiten – wenn man nicht zufällig jemanden kennt oder sich aktiv damit beschäftigt hat? Demnach sollte diese Art von Umfrage immer mit einer gewissen Vorsicht betrachtet werden. (nick, 18.10.2022)