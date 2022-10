"Ist Ökologie ein Widerspruch zum geförderten Wohnbau?" Diesen und anderen Fragen wird beim Wohnsymposium nachgegangen. Foto: Getty Images/iStockphoto

Das nächste STANDARD-Wohnsymposium wird sich damit beschäftigen, wie sich beim Bauen Nachhaltigkeit und Leistbarkeit verbinden lassen. "Womit wir morgen bauen – ökologisch und kostengünstig", so lautet der Titel der Veranstaltung, die der STANDARD gemeinsam mit dem Fachmagazin "Wohnen Plus" veranstaltet und die am 10. November 2022 ab 15 Uhr in der Alten WU in Wien stattfinden wird.

Den Einstieg ins Thema liefert Thomas Romm, Geschäftsführer von forschen planen bauen ZT und Gründer des BauKarussells. Weitere Expertisen werden im Anschluss Iva Kovacic, Leiterin des Forschungsbereichs Integrale Planung und Industriebau an der TU Wien, Senka Nikolic, Leiterin der Projektentwicklung und Technik bei der Genossenschaft Schwarzatal, Gerhard Kopeinig, Architekt und Geschäftsführer bei Arch + More sowie Elmar Hagmann, geschäftsführender Gesellschafter bei Sedlak, einbringen.

Die politische Debatte werden Elisabeth Olischar, ÖVP-Landtagsabgeordnete in Wien, und Rudolf Silvan, SPÖ-Nationalrat und Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft Bau-Holz Niederösterreich, bestreiten. Moderiert wird die Veranstaltung von Eric Frey (DER STANDARD) und Franziska Leeb (Wohnen Plus). (red, 18.10.2022)