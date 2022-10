Hugo Portisch ist von 19. Oktober bis 25. Februar eine Ausstellung in Wien gewidmet. Foto: apa, neubauer

Wien – Die Fachbereichsbibliothek Zeitgeschichte der Universität Wien widmet dem im Vorjahr verstorbenen Ausnahmejournalisten Hugo Portisch eine Ausstellung. Von Mittwoch, 19. Oktober, bis 25. Februar ist die Schau "So sahen wir Hugo Portisch. Perspektiven auf das Vermächtnis und den Nachlass eines Jahrhundert-Journalisten" zu sehen.

In der Bibliothek sind Objekte, Dokumente und Fundstücke aus dem ORF-Archiv in Form einer multimedialen Ausstellung kontextualisiert. Auch wird Einblick in die aktuelle Forschung rund um den Nachlass des Journalisten gegeben, der sich etwa mit den Sendungsreihen "Österreich I" und "Österreich II" in die audiovisuelle Geschichts- und Erinnerungskultur eingeschrieben hat. (APA, 18.10.2022)