In dieser Galerie: 2 Bilder In der Handtasche war der Rasierer, mit dem sich Kim de l’Horizon bei der Dankesrede für den Buchpreis die Haare abrasierte – aus Solidarität mit den Frauen im Iran. Foto: EPA/RONALD WITTEK Am Dienstagvormittag warfen Messechef Jürgen Boos und Karin Schmidt-Friderichs, die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, bei der Eröffnungspressekonferenz in Frankfurt einen Blick auch auf die gegenwärtigen Probleme der Buchbranche. Foto: EPA/SASCHA STEINBACH

"Spektakulär" fand die Jurysprecherin Miriam Zeh die Vielfalt der heuer für den Deutschen Buchpreis nominierten Titel. Spektakulär war dann auch die Entscheidung am Montagabend in Frankfurt: Kim de l’Horizon aus der Schweiz gewann für Blutbuch die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung für den besten deutschsprachigen Roman des Jahres. L’Horizon ist wie die Hauptfigur des Debüts nonbinär. 1992 bei Bern geboren, identifiziert sich l’Horizon weder als Mann noch als Frau. Als Pronomen verwendet l’Horizon für sich statt er/ihn oder sie/ihr die Formen dey/dem (analog zu they/them im Englischen). Nicht nur das ist ein Novum für den Buchpreis.

Während der Dankesrede holte l’Horizon einen Rasierapparat aus der Handtasche und schor sich aus Solidarität mit den Frauen im Iran den Schopf. Dafür gab es stehenden Applaus der versammelten Gäste.

Zur Preisvergabe war l’Horizon mit Schnauzbart, Lippenstift und im Kleid erschienen. In den sozialen Netzwerken wurde der erste Buchpreis für eine nonbinäre Person euphorisch aufgenommen. L’Horizon sagte, der Umstand, dass das Buch bei einem großen Publikumsverlag wie Dumont erscheinen konnte und nicht nur bei einem Nischenverlag, zeige, welche Entwicklung die Gesellschaft in den letzten Jahren durchlaufen habe. Das Persönliche und das Politische waren damit aufs Engste verknüpft.

Am Ball bleiben

Ein perfekter Start für die am Mittwoch startende Frankfurter Buchmesse, die traditionell für Austausch und gegen Polarisierung antritt und sich heuer zudem "Awareness" verordnet hat. Es gibt Awareness-Beauftragte, bei denen sich das Publikum im Fall von Diskriminierung melden kann, Sicherheitskräfte wurden für Übergriffe geschult. Das von der Messe definierte Feld ist weit: von Geschlecht über sexuelle Orientierung und Behinderungen bis Nationalität und Alter. Eine von vielen Maßnahmen der über 500 Jahre alten Messe, um am Ball zu bleiben.

Denn zweieinhalb Jahre Pandemie verfestigten in der Branche Strukturen, die Provisorien waren. Auch wenn sich der Börsenverein als Veranstalter freut, dass es eine Messe ohne Impfpasskontrolle und Besucherobergrenzen wird: Wie früher wird es trotzdem nicht. Voriges Jahr hätte man in den Hallen Tennis spielen können, sagt Herbert Ohrlinger vom Verlag Zsolnay. Für heuer haben sich 4000 Aussteller aus 95 Ländern angesagt.

Das sind doppelt so viele, wie vergangenes Jahr digital und physisch dabei waren – trotzdem sind es nur halb so viele wie 2019. Statt Einzelständen gibt es viele Gemeinschaftspräsentationen, was die Logistik für Verlage vereinfacht und Kosten senkt. "Man hat gesehen: Es geht auch ohne", sagt Ohrlinger über die Stimmung. 70 Verlage aus Österreich sind vor Ort, 45 unterhalten eigene Kojen. Zsolnay nicht. Teuerungen würden die Erwartungen ans Weihnachtsgeschäft bremsen, registriert Ohrlinger. Daniel Kampa, der 2021 den Salzburger Verlag Jung und Jung übernommen hat, ist mit eigenem Stand positiver gestimmt. Es seien viele internationale Agenten vor Ort, sogar aus Amerika. Denn auch wenn zuletzt viel über Zoom gelaufen sei: Er könne keine Bücher von Autoren verlegen, nicht mit Literaturagenten arbeiten, die er nicht persönlich kenne. Der kleine Wiener Verlag Bahoe Books sei jährlich auf fünf bis sieben Messen in Deutschland vertreten, jeder Auftritt "lohnt sich auf seine Art", sagt Verleger Leo Gürtler.

Kooperation mit Tiktok

Dass sich die Frankfurter Buchmesse für die gebeutelte Branche lohnt, dafür soll heuer neben einem Schwerpunkt auf den wachsenden Hörbuch- und Podcastbereich auch Tiktok sorgen. Am Sonntag wird es erstmals eine eigene Bühne der Videoplattform geben. Dort sollen "Content Creator" diskutieren, wie neue Lesergruppen erschlossen werden können, sagte Messedirektor Jürgen Boos bei der Eröffnungskonferenz am Dienstag.

Tiktok hat in den letzten Jahren in vielen Kulturbereichen, besonders der Musik, an Einfluss gewonnen und versucht diesen zu institutionalisieren, indem es sich als Partner von Filmfestivals oder eben der Frankfurter Buchmesse zeigt. Mit 73 Milliarden Aufrufen global ist der Hashtag #BookTok ein Marktfaktor für Verlage, der Verkäufe anheizen kann.

Das würde nicht schaden: Der September war der fünfte Monat mit Verkaufsrückgängen in Folge, klagte Karin Schmidt-Friderichs, Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Die Branche habe keine hohen Margen und Profite, könne die steigenden Produktionskosten selbst nicht abfangen. Die Politik müsse helfen. Sie kenne Buchläden, die nicht wissen, ob sie den Winter überleben werden. Als Folge der Marktlage würden weniger Newcomer publiziert, Verlage gingen mit bekannten Namen auf Nummer sicher.

Sichtbarkeit will man für Irans Frauen und die Ukraine schaffen. Russlands Stand wurde ausgeladen, regimetreue Akteure ebenfalls. Dissidenten sind willkommen, wobei viele Frankfurt auslassen – aus Angst, danach nicht wieder nach Russland einreisen zu dürfen. (Michael Wurmitzer, 18.10.2022)