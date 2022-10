Tauscht für Puls 4 die Kochhaube: Didi Maier. Foto: Puls 4

Wien – Puls 4 spürt ausgewanderten Personen nach. Im Rahmen der Sendung "Die Auswanderer – Für immer fort?" besucht der Privatsender etwa den verurteilten Steuerbetrüger und ehemaligen Niederösterreicher Werner Rydl in Brasilien. Aber auch weniger bekannte Personen finden Eingang in die insgesamt sechs Ausgaben, die immer dienstags um 20.15 Uhr zu sehen sind. So zog "Marly" Weber mit Tochter und Freund vor zwei Jahren nach Mallorca, um ein neues Leben zu starten. Bei Fixkosten von rund 6.000 Euro müssen sie sich mit mehreren Jobs rund um Permanent-Make-Up und einen erotischen Social Media Account über Wasser halten.

Kulinarische Neuinterpretationen

Im Anschluss um 21.20 Uhr startet Puls 4 den "Haubentausch". Dabei müssen zwei Chefköche unterschiedlicher Esskulturen für zwei Tage lang den Betrieb eines anderen schupfen, dessen "Signature Dish" neu interpretieren und im Finale den Stammgästen eine neu kreierte Speise auftischen. In der ersten Ausgabe trifft es TV-Koch Didi Maier und Kantineur Gert Greier. (APA, 18.10.2022)