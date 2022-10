Es war einmal, erzählt die Kastl-Omi, da war der Gebrauch gewisser norddeutscher Wendungen in österreichischen Tageszeitungen gar nicht so wenigen Lesern (generisches Maskulinum war üblich) hierzulande ein Greuel (so schrieb man das Wort bis zur Rechtschreibreform 1996). Sie verfassten Leserbriefe zum Thema. Lang, lang ist’s her. Und wenn nun ein österreichischer Metallgewerkschafter im Ö1-Morgenjournal fordert, man dürfe die Arbeitnehmer (hat er so gesagt) "nicht außen vor lassen", dann wird auch die konservativste Ösi-Sprecherin in Demut ihr Haupt neigen: Diese Epoche des Sprachwandels ist abgeschlossen.

Im Land der Berge werden norddeutsche Wendungen gängig. Foto: APA/BARBARA GINDL

Eine kurze Recherche ergibt allerdings, dass die Schreibweise "außen vor", die sich heute durchgesetzt hat, eine Neuerung ist, an der sich wiederum deutsche Nostalgiker stören könnten. Es hieß früher meist "außenvor". Das ist allerdings ein so eigenartiges Wort, dass, wie bei Revolutionen, auch solcher der Sprache, üblich, wohl eine Korrekturbewegung eingesetzt hat: "außen" und "vor", ordentlich eines nach dem anderen. Auch a. v. bleiben oder sich a. v. fühlen geht u. a.

Meinen Lieblingsbeleg für "außenvor" habe ich in der Zeit vom November 1987 gefunden: "Immerhin verstößt der Orden der Karmeliterinnen gegen die gute alte Habsburger Tradition, das Mädel von nur halbseidenem Adel ganz außenvor zu lassen." Bravo! Keine Ahnung, von wem die Rede ist, aber gut gemacht, Karmeliter:innen! (Gudrun Harrer, 19.10.2022)