Auch in zahlreichen Städten wird in Solidarität mit den Menschen im Iran gegen die Gewalt des Regimes demonstriert. Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Die iranische Sportkletterin Elnas Rekabi, die ohne Kopftuch bei einem internationalen Wettkampf in Seoul teilnahm, verschwand zwischenzeitlich aus unbekannten Gründen. Das Evin-Gefängnis in Teheran, in dem auch politische Gefangene festgehalten und laut Berichten teils auch gefoltert werden, stand in Flammen. Unzählige Videos in sozialen Medien zeigen iranischen Sicherheitskräfte, die mit Knüppeln auf Protestierende einschlagen. Vom Ausland aus schwer verifizierbare Fotos zeigen junge Menschen mit klaffenden Schusswunden.

All das sind nur Bruchteile der erschütternden Berichte aus dem Iran, wo seit dem Ableben der jungen Mahsa Amini vor rund einem Monat, die kurz zuvor wegen ihrer Kleidung von der Sittenpolizei verhaftet worden war, gegen das iranische Mullah-Regime demonstriert wird. Dieses reagiert mit massivsten Repressionen: Internetsperren und Gewalt.

Ruf nach Untersuchungskommission

Nun fordern zahlreiche Menschenrechtsgruppen den Uno-Menschenrechtsrat in Genf dazu auf, eine dringliche Sitzung einzuberufen und dort eine Untersuchungskommission für den Iran zu beschließen. Dies soll dazu führen, dass Nachweise und Indizien bezüglich mutmaßlicher Verbrechen durch iranische Sicherheitskräfte systematisch untersucht und registriert werden – um künftig auch Ermittlungen und ein gerichtliches Vorgehen zu ermöglichen.

Insgesamt 43 NGOs und Menschenrechtsgruppen haben den Aufruf an die Ratsmitglieder, der dem STANDARD vorliegt, unterschrieben – darunter etwa Human Rights Watch und zahlreiche iranische Gruppen. Darin heißt es: "Der Menschenrechtsrat muss einen unabhängigen Mechanismus ins Leben rufen, der sich der Untersuchung, Berichterstattung und Schaffung von Rechenschaft bezüglich der Völker- und Menschenrechtsverstöße im Zuge der Zerschlagung der Proteste im Iran annimmt." Das sei längst überfällig.

Gefordert wird die Untersuchungskommission auch von Anges Callamard, der ehemaligen Uno-Sonderberichterstatterin für außergerichtliche Hinrichtungen. Sie ist heute Generalsekretärin der Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Auf Twitter schreibt sie, dass die Taten der Regierung und der religiösen Behörden untersucht gehörten, und sie schreibt von "zu vielen Verbrechen gegen die iranische Bevölkerung".

Dieser Forderung schließt sich auch Sholeh Zamini im STANDARD-Gespräch an. Die iranische Menschenrechtsaktivistin lebt seit Jahren in Wien und setzt sich mit dem Verein All Human Rights for all in Iran, der ebenfalls zu den Unterzeichnern des Aufrufs gehört, für Freiheitsrechte im Iran ein. "Wir haben es satt, dass die Regimekräfte unsere Mitbürger töten und misshandeln – und das ohne Konsequenzen", beklagt sie. Im Iran würden niemals Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen, erklärt Zamini und erinnert an den Abschuss eines ukrainischen Passagierflugzeuges im Jahr 2020. An Bord seien zahlreiche hochqualifizierte und tüchtige Menschen gewesen – für ihren Tod sei bisher niemand bestraft worden.

"Wir fordern ein Ende der Straffreiheit für das iranische Regime und ihre Handlanger", sagt Zamini, die am Dienstag und am Mittwoch vor der Uno-City in Wien eine Mahnwache organisiert. Dafür hat sie vor dem Eingang unter anderem Bilder von Demonstranten und Demonstrantinnen an einer Wand angebracht, die von Regimekräften getötet worden waren. Und auch von Mahsa Amini. Die Verurteilung von Gewalt reiche nicht mehr, es brauche den Untersuchungsmechanismus, meint Zamini.

Ungewisse Aussichten

Ob der Uno-Menschenrechtsrat der Forderung nach einer Sondersitzung und einer Untersuchungskommission nachkommt, ist durchaus ungewiss. Für eine Resolution, die den Weg für eine Untersuchungskommission ebnen könnte, bräuchte es die Unterstützung einer Mehrheit der 47 Mitglieder. Zuletzt gelang das im Fall der Ukraine nach dem russischen Einmarsch.

Doch der Rat steht regelmäßig in der Kritik, weil dort auch etliche Länder vertreten sind, die selbst massiv gegen Menschenrechte verstoßen. Sie werden jeweils auf drei Jahre in den Rat gewählt. Anfang Oktober lehnte der Menschenrechtsrat etwa einen vom Westen eingebrachten Antrag auf eine Debatte über mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen Chinas gegen Uiguren und andere Muslime in Xinjiang ab. (Flora Mory, 19.10.2022)