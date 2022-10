Sebastian Kurz – der türkise Weg zur Macht, Jagd auf Pilze in Rumänien, Wow! Überraschende Tiergeschichten, Training Day, Weltjournal – Mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Jagd auf Pilze in Rumänien – Das Geschäft mit einer Delikatesse Illegale Trüffel- und Pilzsucher streifen im Sommer durch Rumäniens Wälder und ernten täglich hunderte Kilo der begehrten Delikatessen. Zwischenhändler bringen sie nach Italien, wo sie für das Hundertfache des Lohns der Sammler verkauft werden Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Wow! Überraschende Tiergeschichten Reißzähne oder Tentakel, zu viele Beine, kein flauschiges Fell oder ein gruselig anmutendes Verhalten: Die Doku verspricht "interessante und unterhaltsame Fakten über die Außenseiter der Tierwelt". Naturfilmerin Birgit Peters erzählt über Wesen, die aufgrund ihres Aussehens oder ihres schlechten Rufs weniger Sympathien genießen als etwa kuschelige Katzen oder wollige Alpakas. Bis 21.10 Servus TV

20.15 DISKUSSION

Programmänderung wegen Causa Schmid: ORF 3 plant im Hauptabend eine aktuelle Diskussionsrunde und zeigt danach ab 21.05 Uhr die Doku "Sebastian Kurz – der türkise Weg zur Macht" von Franziska Mayr-Keber und Reiner Reitsamer. Bis 21.50, ORF 3

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Wo sind die Alle? Die Gastronomie, der Tourismus, aber auch die Polizei, Spitäler, Schulen und der Handel suchen – neben vielen weiteren Branchen – händeringend nach neuen Arbeitskräften. Wo sind die denn alle? Hanno Settele geht auf Ursachenforschung. In Das große Kündigen gehen Susanne Kainberger und Fred Lindner ab 21.05 der Frage nach, wie Corona die Art, wie wir arbeiten, verändert hat. Bis 21.55, ORF 1

Hanno Settele stößt mit Wirtin Renate Rosner ein letztes Mal an, bevor sie ihr "Steirerstüberl" schließen muss. Foto: ORF

20.15 COP-THRILLER

16 Blocks (USA/D 2006, Richard Donner) Der abgehalfterte Cop Jack Mosley (Bruce Willis) soll einen Zeugen aus dem Gefängnis in ein 16 Straßenblocks entferntes Gerichtsgebäude bringen. Der vermeintliche Routinejob wächst sich zu einem Überlebenskampf aus. Action auf den Straßen New Yorks, von Richard Donner (Lethal Weapon) grundsolide in Szene gesetzt. Bis 22.30, Kabel eins

22.05 POLIZEITHRILLER

Training Day (USA 2010, Antoine Fuqua) Der junge Jake (Ethan Hawke) ist ein Frischling bei der Polizei und wird von Alonzo (Denzel Washington) in die dunklen Bereiche der Ermittlungsarbeit eingeführt. Bald zweifelt er an der Integrität seines Partners und findet diesen gefährlicher als so manchen Gangsterboss. Washington hat für seine Vorstellung als korrupter Cop seinen zweiten Oscar bekommen. Bis 0.05, Servus TV

22.55 DOKUMENTATION

Programmänderung wegen Causa Schmid: ORF 1 bringt um 22.55 Uhr ein Dacapo der Dokumentation "Der talentierte Herr Schmid – Von der Kunst, Chats zu löschen" von Marlies Faulend, Elisabeth Pfneisl und Hubertus Schwarz. Bis 23.50, ORF 1

22.55 DISKUSSION

Programmänderung wegen Causa Schmid: ORF 2 zeigt um 22.25 Uhr einen von Hans Bürger geleiteten "Runden Tisch", die Namen der Gäste stehen noch nicht fest. Bis 23.18, ORF 2





23.10 HERZKRANK

Herzjagen (A/D 2018, Elisabeth Scharang) Die herzkranke Caroline unterzieht sich einer Operation, die ihr völlige Heilung verspricht. Das neue Leben verläuft anders als erhofft. Elisabeth Scharangs Film mit einer bravourösen Martina Gedeck in der Hauptrolle basiert auf Julya Rabinowichs Herz novelle. Bis 0.40, 3sat

Martina Gedeck als herzkranke Frau in Elisabeth Scharangs

"Herzjagen", 23.10 Uhr, 3sat. Foto: BR/ORF/Lotus-Film