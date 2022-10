Itamar Ben Gvir (Mi.) genießt das Bad in der jubelnden Schar seiner Anhänger. Seine Parolen sorgen für viel Empörung. Foto: AP/Schalit

Israel könnte bei den Wahlen in knapp zwei Wochen einen markanten Rechtsruck erleben. Sollte Langzeitpremier Benjamin Netanjahu an die Regierungsspitze zurückkehren, wäre das alles andere als eine bloße Neuauflage altbekannter Politik: Erstmals käme dann die rechtsradikale Jüdische Selbstbestimmung in die Regierung. Deren Chef Itamar Ben Gvir leugnet die Existenz des palästinensischen Volkes, hetzt gegen israelische Araber und linke jüdische Israelis und will den Oslo-Prozess rückgängig machen. Eine Regierungsbeteiligung der Rechtsradikalen wäre ein Tabubruch.

Mit Pistole unterwegs

Videos vom Wochenende zeigten erneut, aus welchem Holz Ben Gvir geschnitzt ist. Als im Hotspot-Viertel Sheikh Jarrah in Ostjerusalem wieder einmal die Steine flogen und jüdische gegen palästinensische Gangs kämpften, tauchte der Parlamentarier dort spätabends auf, wartete, bis die Kamerascheinwerfer auf ihn gerichtet waren, und zückte seine Pistole. Diese diene ihm zur Selbstverteidigung, erklärte er, von Polizisten begleitet. Diesen erklärte Ben Gvir: "Wenn sie (die Palästinenser, Anm.) Steine werfen, dann schießt auf sie!"

In den Tagen danach wurden die Bilder hunderttausendfach geteilt, teils aus Empörung, teils aus Bewunderung. Umfragen sehen Ben Gvirs Bündnis mit den Religiösen Zionisten als drittstärkste Kraft.

Noch vor zwei Jahren wäre das völlig unvorstellbar gewesen. Der 46-Jährige ist nicht irgendein rassistischer Waffennarr. Er war in unzählige Strafverfahren verstrickt: Acht Mal wurde er verurteilt, mehrmals wegen Verhetzung, einmal wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Er ist ein Jünger des verstorbenen Rassismuspredigers Meir Kahane und Fan des rechtsextremen Terroristen Baruch Goldstein, der 1994 in Hebron in die Moschee eindrang, 29 Menschen tötete und 125 verletzte. Ben Gvir wohnt unweit jener Grabstätte, die Goldsteins Gesinnungsverbündete für den Massenmörder errichten ließen. In seinem Wohnzimmer hing bis vor kurzem ein Porträt Baruch Goldsteins.

Wenig hätte gefehlt, und Ben Gvir wäre wegen rassistischer Hetze von der Teilnahme an der Wahl ausgeschlossen worden. Um das zu umgehen, bemüht er heute verschlüsselte Sprachcodes. Er will "unloyale Araber" ausbürgern und ausweisen lassen. Wer ihn kennt, weiß, dass er das "unloyal" gern durch "alle" ersetzen würde. Für ebenjene Aussage wurde er jedoch bereits gerichtlich verurteilt, und letztlich ist ihm seine Karriere als Politiker dann doch zu wichtig. Seine Fans verstehen auch so, was er meint.

Brennende Autos

Zu seiner Gefolgschaft zählen gewaltbereite Gangs, die gezielt in palästinensische Dörfer und Städte eindringen, Autos in Brand setzen und Steine auf Häuser und Menschen werfen. Die Polizei warnte mehrmals davor, dass Ben Gvir und das rabiate Fußvolk mit ihren Provokationen eine neue Eskalation anfachen könnten. Alle würden dann unter den Folgen dieser Gewalt leiden. Alle, bis auf manche: Es sind die Rechtsparteien, die regelmäßig Wahlerfolge erzielen, wenn sich Gewalt und Terror in Israel wieder häufen.

In israelischen Medien wird der 46-Jährige gern als politisches Talent dargestellt, das es trotz vieler Widerstände aus eigener Kraft geschafft habe. Das Gegenteil ist der Fall. Ohne die Hilfe seines Steigbügelhalters Benjamin Netanjahu säße Ben Gvir heute nicht im Parlament. Nach der Wahl ist nicht ausgeschlossen, dass er das Ministeramt für innere Sicherheit bekommt. Jener Mann, vor dem die Polizei warnt, wäre dann Israels oberster Polizeichef.

Das wäre ein "extrem bedrohliches Szenario für die israelische Demokratie", warnt Politologe Dani Filc von der Ben-Gurion-Universität im Negev im STANDARD-Gespräch. Wer Ben Gvir als bloßen Rechtspopulisten sehe, täusche sich. "Er ist ein Theokrat, ein religiöser Faschist", sagt Filc. Einer, der sich der Demokratie bediene, um sie abzuschaffen.

Warum er trotzdem gewählt wird? Dahinter stecke eine Erosion des moralischen Gefüges in der israelischen Gesellschaft: "Die jahrzehntelange Besatzung der Palästinensergebiete braucht Rassismus, um sich zu legitimieren. Das bringt gewisse Tabus zu Bruch." Ben Gvirs Aufstieg ist aber einer Schwächung der ultraorthodoxen Parteien zu verdanken: Sie sind für viele junge Fromme nicht mehr attraktiv. So entsteht ein Machtvakuum – und Ben Gvir füllt es. (Maria Sterkl aus Jerusalem, 19.10.2022)