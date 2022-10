The Godfathers sind akut auf Österreichtournee – Linz, Wien und Ebensee frohlocken! APA

Der Opener lässt eine gewisse gymnasiale Bildung vermuten, und während diese durchlitten wurde, stand ein Album von Kraftwerk im Regal: Alpha Beta Gamma Delta heißt der erste Song des neuen Longplayers von The Godfathers. Er gibt dem Werk zugleich den Titel, diese Woche kreuzt die britische Band auf ihrer Europatournee Österreich und tritt im Wiener Chelsea und im Kino Ebensee auf und heute, Dienstag, für Kurzentschlossene, in Linz, im Posthof.

Alpha Beta Gamma Delta verweist zudem auf den größten Hit dieser seit den 1980ern aktiven Gruppe: Birth, School, Work, Death – das Leben der britischen Arbeiterklasse, in vier Worten auf den Biertisch genagelt.

1988 war das, und der Song des gleichnamigen Albums öffnete der Band eine transatlantische Karriere, wenngleich das Publikum in den USA den klassenkämpferischen Gestus der nach Francis Ford Coppolas filmischem Epos benannten Band nie nachvollziehen konnte.

Volksfeste

Doch die Coyne-Brüder Chris und Peter und ihre Mitstreiter verfügten über das Talent, Songs von beträchtlichem Gassenhauerpotenzial aus der Hüfte zu schießen. Mit Titeln wie If I Only Had Time, Love is Dead oder She Gives Me Love und anderen schuf die Band einen Katalog, mit dem sich jedes ihrer Konzerte bis heute ins Volkfestische auswächst.

Zwar ist die Band mittlerweile naturgemäß ein wenig angejahrt, die properen Anzüge sind zumindest bei Peter Coyne immer noch Darstellerpflicht, die Shows zeitlos intensiv, sein Talent für mitreißende Rocksongs ungebrochen.

Alpha Beta Gamma Delta mag nicht mehr das Momentum von damals besitzen, andererseits dreht sich der Zeitgeist ja im Kreis, und wenn man sich ansieht, was in England los ist, passt der klassenkämpferische Grundton heute noch so gut wie damals.

Und wer in den letzten Jahren Konzerte der Godfathers erlebt hat, wird bestätigen können: Sie sind kein Oldie-Act, sie sind ein Goldie-Act, der immer noch jeden Club rockt. (flu, 18.10.2022)