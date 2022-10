Lohr war laut Pascuttini neben seiner Rolle als Finanzreferent auch Rechnungsprüfer bzw. Kassier in zwei Vereinen, in die Gelder geflossen sein sollen – es gilt die Unschuldsvermutung. Foto: APA/INGRID KORNBERGER

Der Finanzskandal rund um die FPÖ Graz weitet sich aus: Das Urteil der Finanzprüfung für das Jahr 2021 ist negativ ausgefallen, sagt der bisherige Klubchef Alexis Pascuttini. In vielen Bereichen sei aus heutiger Sicht nicht feststellbar, wie Gelder verwendet wurden, weil manche Unterlagen "natürlich verschwunden sind".

Pascuttini wurde aus der Partei ausgeschlossen – was auch der Anlass einer am Dienstag eilig einberufenen Pressekonferenz war, bei der auch die FPÖ-Stadtparteichefin Claudia Schönbacher zugegen war. Der Grund für Pascuttinis Ausschluss: Er wollte die Wiederaufnahme des ehemaligen Finanzreferenten der Stadtpartei und im Klub, Roland Lohr, nicht mittragen, sagt er – und musste dafür seine Position einbüßen. Pascuttini will die Entscheidung vor dem Parteigericht berufen.

Lohr war laut Pascuttini neben seiner Rolle als Finanzreferent auch Rechnungsprüfer bzw. Kassier in zwei Vereinen, in die Gelder geflossen sein sollen – es gilt die Unschuldsvermutung. Dabei handelt es sich dem Vernehmen nach um den steirischen Verlagsverein und den Verein zur Förderung fortschrittlicher Gemeinderatspolitik.

Ex-Parteichef Mario Eustacchio und anderen Personen aus dem Umfeld der ehemaligen Spitze der Grazer Freiheitlichen wird vorgeworfen, illegalerweise größere Summen aus den Partei- und Klubfördergeldern der Stadt Graz veruntreut zu haben. Diese sollen an nahestehende Vereine und Burschenschaften übermittelt worden sein. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Am Samstag wurden sechs Wohnadressen sowie mehrere Burschenschaften und Vereinshäuser in Graz und in der Steiermark von Ermittlungsbehörden durchsucht. Dem Vernehmen nach fanden die Durchsuchungen bei Eustacchio statt, der bis zur Wahlschlappe im September 2021 als Vizebürgermeister an der Seite des damaligen ÖVP-Bürgermeisters Siegfried Nagl fungierte; außerdem bei einem Verwandten Eustacchios, beim ehemaligen Klubobmann Armin Sippel, sowie bei dem ehemaligen Klubdirektor Matthias Eder. (muz, cms, 18.10.2022)