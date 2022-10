Nun ist es also geschehen. Der frühere Generalsekretär im Finanzministerium und Chef der Staatsholding Öbag, der über Jahre hinweg die Strippen in den türkisen Netzwerken gezogen hat, kooperiert mit den Ermittlern der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Er will Kronzeuge in der Causa Casinos bzw. Ibiza werden. Das setzt voraus, dass er in den ihn betreffenden Causen ein reumütiges Geständnis ablegt – vor allem aber auch, dass er umfassend auspackt und den Ermittlern zu wesentlichen neuen Erkenntnissen verhilft.

Thomas Schmid will Kronzeuge in der Causa Casinos bzw. Ibiza werden. Foto: Trend Wolfgang Wolak / Verlagsgruppe News / picturedesk.com

Schmids zum Teil höchst überhebliche und abgehobene Chats und Nachrichten mit Leuten vom einstigen türkisen Bundeskanzler Sebastian Kurz abwärts haben die Grundfesten der Republik erschüttert und jede Menge heikler Ermittlungen ausgelöst, ob wegen Steuerverfahren mächtiger und bestvernetzter Unternehmer, willkürlicher Postenbesetzungen im staatsnahen Bereich oder fragwürdiger Inserate und Umfragen in Medien. Schmids Entscheidung, nun von sich aus auszupacken, wird hohe und höchste Wellen schlagen.

Zum einen wird es demnächst heftige juristische Diskussionen geben, sollte die Justiz dem gebürtigen Tiroler tatsächlich Kronzeugenstatus verleihen. Schließlich führt die WKStA Schmid seit langem auf ihrer Beschuldigtenliste, und sie hat auch bereits Hausdurchsuchungen bei ihm durchgeführt: Zwangsmaßnahmen also, die der Zuerkennung des Kronzeugenstatus eigentlich entgegenstehen. Die Entscheidung der Justiz, der Meinungsforscherin Sabine Beinschab in der Inseratenaffäre zur Kronzeugin zu machen, obwohl sie sogar schon kurzzeitig verhaftet war, dürfte den Schritt von Schmid und seinen Anwälten durchaus befördert haben. Seine Chance, als Kronzeuge letzten Endes ohne Anklage davonzukommen, ist intakt; die WKStA erhofft sich dafür neues Wissen, sie hat ja bereits angekündigt, weitere Ermittlungsschritte setzen zu wollen. Einen Vorgeschmack wird man sicher bald bekommen: wenn Schmid, wie zu erwarten, in den U-Ausschuss kommt.

Die Nervosität wird steigen

Dass die Auswirkungen von Schmids spektakulärem Schritt in der Regierung weitere Rücktritte oder andere gröbere Umbaumaßnahmen nach sich ziehen werden, ist unwahrscheinlich: Die meisten jener Politiker, die er belasten könnte, haben ihren Hut längst genommen, die Politik verlassen und wirken nun in der "Privatwirtschaft" ihrer Freunde und Bekannten.

Die Nervosität bei früheren türkisen Machthabern, die angesichts der Gerüchte rund um Schmids Aussageverhalten schon in den vergangenen Wochen spürbar zugenommen hat, wird aber trotzdem steigen.

Sie werden ihren einstigen Steigbügelhalter und Mann für Jobs und fürs Grobe zum Verräter stilisieren – und, wahrscheinlich, zum Lügner, der bloß eines will: billig davonkommen, indem er andere belastet.

Die Schlammschlacht ist also vorgezeichnet – ob jemand und, wenn ja, wer in diesem Schlamm untergehen wird, das wird sich erst zeigen. Dass Leute wie Kurz und seine Adoranten und Adlaten gehofft haben, dass sich Schmid wort- und tatenlos mit der Rolle des Buhmanns, der an allem schuld ist, abfinden könnte, zeigt die Verfasstheit der handelnden Personen: Weder verfügen sie über Menschenkenntnis, noch sind ihre Strategien bis zum Ende durchdacht.

So etwas rächt sich. (Renate Graber, 18.10.2022)