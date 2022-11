Heizpolsterl



Wärmflasche. Foto: Hersteller

Die Heizung im bevorstehenden Winter um zwei Grad runterzudrehen soll richtig viel Energie sparen. Warme Socken, eine kuschelige Decke und der gute alte Thermophor gleichen den Komfortverlust aus. Die Wärmflasche Stoov Homey (€ 79,95) ist zudem mit einem praktischen Akku und drei Wärmstufen versehen, was das Warten auf den Wasserkocher unnötig macht. Aber ist dieses strombetriebene Gadget auch energieeffizient? Definitiv, denn schon das Aufkochen von Wasser braucht mehr Energie als die zwei verbauten Neun-Watt-Infrarotstrahler, ganz zu schweigen von einer überheizten Wohnung. (Sascha Aumüller)



de.stoov.com





Reinemacher

Saugroboter. Foto: Hersteller

Auch wenn sie polarisieren, Saugroboter sind praktisch, sparen Zeit, sie unterhalten oder erschrecken Katzen und sind aus der Welt der Staubsauger kaum mehr wegzudenken. Der neue, mit Lasertechnologie ausgestattete Grundig VCR 7230 (€ 699) ist ein kleiner Angeber in der Community, denn er kommt noch dazu mit integrierter Wischfunktion daher.

Seine Arbeitszeit nach Aufladung beträgt 150 Minuten, an Staub frisst das Ding, das es auch in einer abgespeckteren Version gibt, 400 ml. Außerdem ist der runde Putzteufel WLAN-fähig und lässt sich per App steuern, die auch No-Go-Areas definieren lässt.

(Michael Hausenblas)



www.grundig.at







Föhnwelle

HaarStyler. Foto: Hersteller

Unter dem Coandă-Effekt versteht man die Eigenschaft eines Luftstrahls, sich an ebenen oder konvexen Oberflächen anzulegen, anstatt sich abzulösen. Dieses Phänomen macht man sich nicht nur beim Flugzeugbau zunutze. Auch im Beautybereich kommt der Effekt zum Einsatz. Der neue Dyson Airwrap Multistyler (UVP € 549) verfügt über entsprechende Aufsätze, die mithilfe des Coandă-Luftstroms die Haare trocknen, bändigen oder wellen, ohne sie dabei durch große Hitze zu schädigen. Das Aufsatzset ist auch separat erhältlich und mit dem Airwrap-Styler der ersten Generation kompatibel.

(Michael Steingruber)



www.dyson.at

(RONDO, 10.11.2022)