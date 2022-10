Praktisches Lieblingsstück: Die Kettensäge half beim Freischneiden des Gartens. Foto: Nathan Murrell

"Ich halte nicht viel von Besitz, habe lange Zeit mehr oder weniger aus dem Rucksack gelebt. ‚Dinge‘ sind eher störend. Mit dieser Kettensäge verhält es sich anders. Vor kurzem bekam ich die Gelegenheit, einen alten Wohnwagen auf einem Kleingartengrundstück im 22. Bezirk günstig zu erwerben. Alles zusammen war in einem fürchterlichen Zustand, und die Pflanzen im Garten wucherten wild vor sich hin. Ich brauchte also Werkzeug, und diese Säge war das wichtigste. Es machte Spaß, den Garten auf Vordermann zu bringen.

Da kommt allerdings noch etwas hinzu. Ich bin ein Fan von Zombie-Filmen, und wir haben 2022. Eine globale Pandemie liegt hinter uns und ein möglicher Atomkrieg vor uns. Steht nur noch eine Zombie-Apokalypse auf der To-do-Liste. Aber ich und meine Säge, wir sind bereit. Das Gute an ihr ist, dass sie elektrisch betrieben wird und ich sie über eine Solaranlage mit Strom versorgen kann, denn was in so einem Fall bestimmt besonders schnell ausgeht, ist das Benzin."

(RONDO, Michael Hausenblas, 25.10.2022)