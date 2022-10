Der Grüne Robert Habeck akzeptiert den Mittelweg des Kanzlers. Foto: EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Dass Olaf Scholz den Weiterbetrieb der drei letzten deutschen Atomkraftwerke per Order ausrief, erfreut die Grünen nicht. Aber sie beugen sich. Dafür betont der deutsche Kanzler auch: Im April ist definitiv Schluss mit der Kernkraft.



Olaf Scholz trat am Dienstagnachmittag gut gelaunt vor die Presse. "Gerade in unsicheren Zeiten müssen wir über einen gemeinsamen Weg in die Zukunft sprechen", sagte er. Gemeint war damit aber nicht die schwierige Kommunikation innerhalb der Ampel aus SPD, Grünen und FDP.

Vielmehr meinte Scholz Vertreter und Vertreterinnen von Gewerkschaften sowie Wirtschaftsverbänden, die zu einem Gespräch zu ihm ins Kanzleramt gekommen waren.

Schwelender Ampel-Streit

Seinen eigenen Ministern hatte Scholz am Montagabend einen Brief geschrieben, der in Berlin für große Aufregung sorgt. Er ging an Klimaschutz- und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Finanzminister Christian Lindner (FDP) sowie Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne).

Mit dem Schreiben beendete Scholz den seit Monaten schwelenden Streit um den Weiterbetrieb der letzten drei deutschen Atomkraftwerke Isar 2 (Bayern), Neckarwestheim 2 (Baden-Württemberg) und Lingen im Emsland (Niedersachsen) mit Befehl von oben.

"Ich habe als Bundeskanzler entsprechend Paragraf 1 der Geschäftsordnung der Bundesregierung die nachfolgende Entscheidung getroffen. Es wird die gesetzliche Grundlage geschaffen, um den Leistungsbetrieb der Kernkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim 2 und sowie Emsland über den 31. 12. 2022 hinaus bis längstens zum 15. 4. 2023 zu ermöglichen", heißt es in dem Schreiben, das "mit freundlichen Grüßen" endet.

Kanzler Olaf Scholz hatte den Streit über die AKWs satt.

Foto: imago

Freundlich waren daraufhin die Reaktionen aus der FDP, sie sah sich voll bestätigt. Denn die deutschen Liberalen hatten auf den Weiterbetrieb aller drei Kernkraftwerke gedrängt. Die Grünen hingegen wollten nur die beiden in Süddeutschland in Reserve halten, nicht aber jenes in Niedersachsen.

"Eine unübliche Lösung"

Allerdings erfüllte Scholz auch nicht alle Wünsche der Liberalen. Denn von einem Weiterbetrieb der Atomkraftwerke bis zum Jahr 2024, wie es die FDP gefordert hatte, ist in dem Schreiben nicht die Rede.

Bei den Grünen dauerte es nach Erhalt des Kanzlerbriefes etwas länger, bis eine Reaktion kam. Habeck erklärte spätabends, die Anordnung des Kanzlers und die Berufung auf seine Richtlinie seien eine "unübliche Lösung einer verfahrenen Situation".

"Es ist ein Vorschlag, mit dem ich arbeiten kann, mit dem ich leben kann." Robert Habeck, deutscher Minister für Wirtschaft und Klimaschutz

Doch auch wenn Habeck sich mit seiner Forderung, nur zwei der drei Atomkraftwerke in Reserve zu halten, nicht hatte durchsetzen können, will er sich nun fügen und sagt: "Es ist ein Vorschlag, mit dem ich arbeiten kann, mit dem ich leben kann."

Rätseln über Modus

Zu diesem Zeitpunkt war allerdings noch nicht klar, womit Habeck eigentlich leben soll. In Berlin wurde gerätselt, was Scholz mit "Leistungsbetrieb" meinte. Volle Leistung der Atomkraftwerke bis 15. April 2023? Oder einen "Streckbetrieb", also weniger Leistung in diesem Jahr, dafür länger im Jahr 2023? Oder die von den Grünen favorisierte "stille Reserve", also eine Art Stand-by-Betrieb?

Am Dienstag klärte der deutsche Bundeskanzler dann persönlich auf. Zu einer von der grünen Partei ursprünglich angedachten Reserve, sagte er: "Es wird jetzt nicht mehr geprüft, ob das notwendig ist. Wir schicken die Kraftwerke nicht in irgendeine Reserve." Vielmehr will der Kanzler die drei Atomkraftwerke weiterlaufen lassen – "soweit das die Kapazitäten hergeben".

Scholz: "Die werden alle produzieren. Das hängt davon ab, was noch in den Brennstäben drinnen ist." Für einen regulären Weiterbetrieb bis zum Jahr 2024 hätten die Brennstäbe nicht mehr gereicht, es hätten neue bestellt werden müssen. Doch das ist laut Scholz nicht mehr nötig. Denn: "Am 15. April ist mit der Atomkraft als Energieerzeugungsquelle Schluss."

Kritik bei den Grünen

Allerdings könnte eine Reaktion von Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner so gedeutet werden, dass er sich doch noch Hoffnung auf eine längere Laufzeit macht – auch wenn es jetzt mal um die kommenden Monate geht. Er denkt schon an den übernächsten Winter und betonte nach Scholz’ Machtwort: "Auch für den Winter 2023/2024 werden wir gemeinsam tragfähige Lösungen erarbeiten. Darauf können sich die Menschen nach der heutigen Entscheidung verlassen."

Nicht begeistert, aber doch fügsam reagierten neben Habeck auch andere Spitzengrüne. Man sei mit dem Weiterbetrieb des niedersächsischen AKW Lingen nicht einverstanden, "auch weil wir sehen, dass das fachlich nichts bringt, weil wir sehen, dass das kein Beitrag zur Energieversorgung in Deutschland ist", erklärt Grünen-Chef Omid Nouripour.

Der Norden Deutschlands, so argumentieren die Grünen, habe durch Windkraft genug Strom. Man brauche die Anlage in Niedersachsen weder für Preissenkungen noch für Netzstabilität.

Richtlinienkompetenz erweckt Respekt und Klagen

Dennoch, so Nouripour zu Scholz’ Gesamtlösung: "Ich glaube, dass das Ergebnis unter dem Strich etwas ist, was auch vorm Respekt vor der Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers dann entsprechend so sein wird." Unterm Strich sei die Angelegenheit nicht geeignet, "eine große Diskussionskrise auszulösen".

Ähnlich reagiert Britta Haßelmann, die grüne Fraktionschefin im Bundestag: "Wir werden empfehlen, dass wir dem Vorschlag folgen." Allerdings verweist Haßelmann auch darauf, dass sich Scholz’ Richtlinienkompetenz nicht auf den Bundestag erstrecke.

Zunächst muss die Regierung einen Gesetzesentwurf vorlegen, damit der AKW-Betrieb über den 31. Dezember 2022 hinaus gestattet werden kann. Danach entscheidet der Bundestag. In ihrer Fraktion, so Haßelmann, werde es zu Scholz’ Order "kritische Stimmen" zu dieser Haltung geben.

Probe für Regierung?

So klagt der Abgeordnete Jürgen Trittin, die Scholz-Order sei eine "Zumutung", die Koalition "schwer erschüttert". Eine "Bastapolitik, die wir nicht brauchen", sieht auch der Co-Vorsitzende der Grünen Jugend, Timon Dzienus.

Dass die Gesetzesänderung, die für den Weiterbetrieb nötig ist, an den fehlenden Stimmen der Grünen im Bundestag scheitern könnte, glaubt Minister Habeck nicht: "Deutschland und Europa befinden sich in einer schweren Krise. In dieser Situation die Regierung aufs Spiel zu setzen scheint mir überhaupt nicht verhältnismäßig. Das kann eigentlich nicht passieren."(Birgit Baumann aus Berlin, 18.10.2022)