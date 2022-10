Foto: IMAGO/Christoph Hardt

Wie ein Microsoft-Sprecher gegenüber CNBC bestätigt, wird das Unternehmen hunderte Mitarbeiter in Niederlassung auf der ganze Welt entlassen. Grund dürften sinkende Umsatzzahlen des Softwareherstellers aufgrund schwächerer Verkäufe von Windows-Lizenzen für PCs sein.

Microsoft ist mit dem Schritt nicht allein, in der gesamten Tech-Branche werden aktuell Kosten gesenkt – und dies passiert meist in Form von Personaleinsparungen. So hat Meta bereits angekündigt weniger Personal einzustellen, während Google gar keine neuen Mitarbeiter mehr anheuert. Andere Unternehmen wie Netflix, Snap, Flipboard, Twitter und Uber haben bereits Stellen gestrichen. Wie der Unternehmenssprecher gegenüber CNBC betont, werde man bei Microsoft aber sehr wohl im kommenden Jahr in wichtigen Wachstumsbereichen neue Jobs schaffen.

Laut dem Onlineportal "Axios" sollen mehrere hundert Menschen in Microsoft-Niederlassungen auf der ganzen Welt entlassen worden sein. Laut dem Tech-Journalisten Tom Warren sollen insbesondere jene Teams die an der Xbox und dem Browser Edge arbeiten, betroffen sein.

Laut einem Bericht von Businessinsider sind junge Mitarbeiter ebenso betroffen wie langjährige Firmenangehörige. Microsoft verzeichnete zuletzt ein Umsatzwachstum von etwa zehn Prozent, das ist der schlechteste Wert seit fünf Jahren – und dürfte dem Management dementsprechend zu wenig sein. Die Entlassungen kommen kurz vor dem nächsten Geschäftsbericht, der am 25. Oktober präsentiert werden soll. (red, 18.10.2022)