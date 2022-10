Thomas Schmid war Öbag-Chef und Kurz-Intimus. Jetzt will er Kronzeuge werden und umfassend gegen seine ehemaligen Weggefährten aussagen. Foto: Trend Wolfgang Wolak / Verlagsgr

Wien – Die Aussagen von Ex-Öbag-Chef und Kurz-Vertrautem Thomas Schmid bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) werden am Mittwoch im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss für einigen Gesprächsstoff sorgen. Schmid belastete Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in mehreren Causen schwer. Einige Vorwürfe betreffen auch den U-Ausschuss-Vorsitzenden, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP). Der STANDARD berichtet.

Kurz' Anwalt Werner Suppan wies die Vorwürfe in einer knappen schriftlichen Stellungnahme zurück: "Die von Schmid aufgestellten Behauptungen sind falsch." Schmid hoffe, "indem er alle anderen anpatzt und beschuldigt, den Kronzeugenstatus erwirken zu können", meinte der Anwalt. "Seine Beschuldigungen sind falsch und das wird auch noch bewiesen werden", glaubt Suppan.

Wie wird man Kronzeuge?

In der "ZiB 2" am Dienstagabend betonte Robert Kert, Institutsvorstand für Wirtschaftsstrafrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien, erneut: Um den Kronzeugenstatus zu erhalten, müsse die Offenlegung freiwillig erfolgen und die Informationen müssen neu sein. Zudem reiche ein bloßes Geständnis nicht aus. Schmid müsse "über seinen eigenen Tatbeitrag" hinaus Informationen liefern. Er müsse mehr sagen, als das, was bekannt ist. Insofern sieht der Experte Schmid in einer schlechteren Position als Beinschab, da sich diese schon früher zur Causa geäußert hatte.

"Es ist natürlich schon ein später Zeitpunkt", gibt Kert zu bedenken. Aber: In der Praxis habe sich gezeigt, dass die geltende Kronzeuginnenregelung nicht funktioniert: "Die Leute reden eben erst, wenn's schon knapper ist." Die Frage sei dann einerseits, wie freiwillig das noch ist und andererseits auch, wieviel Neues Schmids Aussagen für die Ermittlerinnen zu bieten haben. Es liege nun aber an der Staatsanwaltschaft, die Aussagen zu überprüfen und – auch gegen Schmid – weiter zu ermitteln, was natürlich ein Risiko für den Ex-Öbag Chef sei. Laut Kert habe es aber bisher noch keine zwei Kronzeuginnen respektive Kronzeugen in ein und demselben Verfahren gegeben. Das Gesetz schließt einen derartigen Fall aber nicht aus.

"Wie immer die Sache rechtlich ausgeht: Politisch hat man in der ÖVP ein weiteres großes Problem", sagte Politikwissenschafter Peter Filzmaier, ebenfalls Gast in der "ZiB 2". Es gehe in der Causa immerhin um höchstrangige ÖVP-Politiker: Ein Ex-Bundeskanzler, ein Ex-Bundesparteichef, ein Ex-Finanzminister, ein Ex-Wien-Parteichef sind die Personen, um die es geht. "Das waren nicht zwei Typen, die in der ÖVP-Parteizentral die Flure gereinigt haben. Da geht es um das absolute Spitzenpersonal", unterstreicht Filzmaier. Durch die großen Krisen wie Teuerung und Ukraine-Krieg waren die Korruptionsverfahren rund um die ÖVP vorübergehend in den Hintergrund getreten – nicht zuletzt auch durch die zahlreichen Verästelungen und Verzweigungen. Jetzt aber spitze sich die Frage ganz klar darauf zu, ob Sebastian Kurz die Beinschab-Umfragen direkt angeordnet oder zumindest gutgeheißen hat. Und auch die jetzige ÖVP-Spitze kann sich wohl nicht so leicht von den Vorgängen distanzieren: Nehammer war unter ÖVP-Parteichef Kurz von 2018 bis 2020 immerhin Generalsekretär der Volkspartei und wurde unter ihm Innenminister.

Der Politikwissenschafter befindet die Vorgänge auch als demokratiepolitisch äußerst schädigend. "Postenschacher, fragwürdige Auftragsvergaben und so weiter gehören fast zur politischen Folklore in Österreich", beschreibt Filzmaier die Stimmung im Land. Die Rechnung zahlte man zuletzt bei der Bundespräsidentschaftswahl, wo 85 Prozent der Befragten gesagt haben, dass sie enttäuscht von oder verärgert über die Politik seien.

Keine Stellungnahmen

Eigentlich hätte es beim ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss am Mittwoch neuerlich um Corona-Förderungen gehen sollen. Geladen sind nämlich zwei Mitarbeiter der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws), die mit der Abwicklung der NPO-Förderungen, also jener Gelder, die an gemeinnützige Organisationen ausbezahlt wurden, betraut ist. Für die Ladung verantwortlich zeichnet die ÖVP. Das Interesse der Abgeordneten für die Geladenen dürfte angesichts der aktuellen Ereignisse jedoch enden wollend sein.

Weder von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka noch von der Signa-Holding gab es bis dato eine Stellungnahme zu den Vorwürfen. Die FPÖ will zudem eine Verlängerung des Untersuchungsausschusses. (APA, awie, lew, 18.10.2022)