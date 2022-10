Steph Curry wählte gute Worte bei seiner Ansprache. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/EZRA SHAW

San Francisco – NBA-Superstar Stephen Curry hat zum Start in die Saison an die in Russland inhaftierte Basketballerin Brittney Griner erinnert. "Wir wollen unsere Bühne und die Gelegenheit für einen Gruß an ein wichtiges Mitglied der Basketball-Gemeinschaft nutzen: Brittney Griner hat heute Geburtstag, sie ist 32 Jahre alt", sagte Curry am Dienstagabend (Ortszeit) vor dem ersten Saisonspiel gegen die Los Angeles Lakers bei der Meister-Zeremonie des Titelverteidigers.

"Wir wollen ihren Namen weiter bekannt halten und beten, sie ist seit 243 Tagen unrechtmäßig eingesperrt in Russland und wir hoffen, dass sie bald nach Hause kommt und jeder dazu beiträgt", sagte Curry.

Griner war im Februar an einem Moskauer Flughafen wegen des Besitzes sogenannter Vape-Kartuschen und Haschisch-Öls verhaftet und Anfang August von einem Gericht in der russischen Hauptstadt zu einer neunjährigen Haftstrafe verurteilt worden. International löste das Urteil eine Welle der Solidarität mit der Athletin aus. Berichten zufolge legte die Basketballerin Berufung ein. Die USA kritisieren die Entscheidung der russischen Justiz scharf und fordern ihre Freilassung.

Curry besiegt LeBron

Die Golden State Warriors sind später am Abend erfolgreich in die Mission Titelverteidigung gestartet. Angeführt von Topscorer Curry (33 Punkte) setzten sich die Warriors zum Auftakt gegen Superstar LeBron James und die LA Lakers mit 123:109 durch.

Im Eröffnungsspiel setzten sich die Boston Celtics mit 126:117 gegen die Philadelphia 76ers durch. Jaylen Brown und Jayson Tatum waren mit je 35 Punkten Bostons beste Scorer, auch James Harden erzielte 35 Punkte für die 76ers. (APA, sid, 19.10.2022)