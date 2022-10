[Inland] Schwärzungen in Schmids Geständnis sorgen für Nervosität

Thomas Schmid belastet Kurz, Benko, Sobotka und zahlreiche Weggefährten aus der ÖVP

Schmid-Aussagen sorgen für Gesprächsstoff im U-Ausschuss

[Wirtschaft] Ermittlungen wegen EU-Impfstoffkäufen: Was bisher bekannt ist

[Ukraine-Livebericht] Russland erwartet ukrainischen Angriff auf besetzte Stadt Cherson

[Gedankenexperiment] Ließe sich das AKW Zwentendorf im Notfall hochfahren?

[International] Britische Premierministerin Truss muss sich Fragen der Abgeordneten stellen

Nordkorea feuerte Artilleriegeschoße als "ernste Warnung" an Südkorea ab

[Videoreportage vom Karmelitermarkt] Teuerung: "Ich muss ehrlich sagen, mich betrifft es noch nicht"

[Ausstellung] Helmut Newtons Nackte und Berüchtigte in Wien: Vertane Chance

[Wissenschaft] Warum Frauen besser mit Viren umgehen können – und Männer zum leichten Opfer werden

[Wetter] Zunächst halten sich vor allem in den Bergen der Alpennordseite sowie im Norden und Osten einige dichte Restwolken, im Alpenvorland regnet es in der Früh noch zeitweise. Nach und nach werden die Wolken dann überall dünner, der Regen klingt ab und die Sonne kommt durch. Der Nachmittag bringt sogar überwiegend sehr sonniges Wetter. Der Wind weht im großteils des Landes schwach bis mäßig, am Alpenostrand und im östlichen Flachland aber zum Teil recht lebhaft aus Nordwest. Frühtemperaturen je nach Bewölkung 5 bis 14 Grad, Tageshöchsttemperaturen 14 bis 22 Grad.



[Zum Tag] 1919: In Wien wird das ursprüngliche Gartenbaukino eröffnet.