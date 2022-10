Das lebensgroße Gebäck spielt auf die berühmte Einfrierungsszene in "Das Imperium schlägt zurück" an

Es gehört wohl zu den bekanntesten Bildern der "Star Wars"-Filmreihe: der in Karbonit eingefrorene Han Solo, gespielt von Harrison Ford. Am Ende des fünften Teils, "Das Imperium schlägt zurück", fängt Darth Vader die drei Helden um Luke Skywalker und Leia Organa in der Wolkenstadt Bespin, friert Solo ein, übergibt ihn Boba Fett, und dieser reicht ihn anschließend an Jabba the Hut weiter.

Han Solo als Brot



Die Bäckerinnen Hannalee Pervan und ihre Mutter Catherine Pervan haben diese ikonische Filmszene nun nachgestellt – in Brotform. Die Besitzerinnen der One House Bakery in Benicia außerhalb von San Francisco konstruierten die circa 1,80 Meter große Skulptur aus Holz und einem Teig ohne Germ und mit erhöhtem Zuckergehalt, um die Haltbarkeit zu steigern.

Hannalee Pervan mit ihrer Brotkreation. Foto: APA/AFP/JOSH EDELSON

"Pan Solo", wie der Han Solo aus Teig liebevoll bezeichnet wird, wurde für einen lokalen Halloween-Wettbewerb gebacken. Die eindringliche Brotskulptur besticht durch ihre Liebe zum Detail – und hohe Backwerkskunst: gekrümmte Finger, die aus dem Brot-Karbonit ragen, das schmerzverzogene Gesicht des Schmugglers und die leicht geöffneten Lippen, von denen kurz zuvor im Film noch ein "Ich weiß" als Antwort auf Prinzessin Leias Liebesgeständnis gegangen ist.



Brot statt Karbonit: Han Solo, festgehalten. Foto: APA/AFP/JOSH EDELSON

Nachtarbeit



Das Mutter-Tochter-Backduo steckte zig Arbeitsstunden in die lebensechte Brotfigur – vor allem in der Nacht. Allein an Han Solos Gesicht haben die beiden zehn Tage lang gearbeitet. Laut "Los Angeles Times" konnten sich die beiden erst, nachdem das Tagesgeschäft erledigt und die Bäckerei geschlossen war, ihrer intergalaktischen Brotskulptur widmen.



Im Gegensatz zu Karbonit hält Brot nicht ewig, "Pan Solo" wird nach Halloween kompostiert, nicht gegessen. Die beiden Bäckerinnen beschreiben sich selbst als große Science-Fiction- und Fantasy-Fans. So haben Hannalee und Catherine Pervan in den vergangenen Jahren bereits den Mandalorian und Baby Yoda aus der Serie "The Mandalorian" nachgebacken sowie den Eisernen Thron aus "Game of Thrones" komplett aus Brot errichtet. Daran hat sich wohl keiner geschnitten. (rec, 22.10.2022)