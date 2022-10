Noch diese Woche sollen konkrete Konsultationen mit Staatspräsident Sergio Mattarella zur Regierungsbildung in Italien beginnen – doch einer der Protagonisten lässt deutliche Zweifel aufkommen, ob er denn zur Teilhabe an einer solchen Regierung überhaupt (noch) geeignet ist: Silvio Berlusconi, der mittlerweile 86-jährige kleine Koalitionspartner in spe der Wahlsiegerin Giorgia Meloni.

2003 beste Freunde. 2022 auch noch – oder schon wieder? Silvio Berlusconi und Wladimir Putin. Foto: AP Photo/Viktor Korotayev

Am Dienstag erklärte Berlusconi vor Abgeordneten, er habe seine "freundschaftlichen Beziehungen" zu Putin unlängst wiederaufgenommen. Konkret sei das aus Anlass seines 86. Geburtstags am 29. September geschehen. Vom russischen Präsidenten, der wegen seines Angriffs auf die Ukraine vom Westen isoliert ist, habe er "20 Flaschen Wodka" und eine "lettera dolcissima" (einen allerliebsten Brief) erhalten. Er, Berlusconi, habe sich mit einem ebenso netten Brief und Lambrusco – einem eher billigen Wein – revanchiert.

Meloni habe es vor Entsetzen die Sprache verschlagen, heißt es nun aus Kreisen ihrer rechtsextremen Partei Fratelli d'Italia: Für das internationale Ansehen der neuen Regierung seien Berlusconis Äußerungen eine Katastrophe. Meloni habe immer deutlich gemacht, dass sie eben nicht zu Putin tendiere und die Politik des Westens gegen dessen Regime voll unterstütze – im Gegensatz zu Berlusconi (Forza Italia) und ihrem zweiten Koalitionspartner Matteo Salvini (Lega).

Notlüge?

Die Brisanz der Berlusconi-Äußerungen erkannte im eigenen politischen Lager als Erster Antonio Tajani, der designierte Außenminister: Noch am Dienstagabend tat er das Statement seines Parteichefs als "alte Geschichte von 2008" ab.

Das mag inhaltlich vielleicht sogar stimmen, die Anekdote mit den Wodkaflaschen könnte tatsächlich 14 Jahre alt sein. Doch politisch wiegt die aktuelle Aussage Berlusconis, er habe eben jetzt wieder Beziehungen zu Putin geknüpft, jedenfalls schwer wie Blei: Denn das Statement an sich ist echt und überprüfbar, wie ein Tonmitschnitt des "Corriere della Sera" beweist (siehe eingebettetes Video).

In dem Statement sagt Berlusconi u. a. wörtlich: "Putin hat mir zu meinem Geburtstag 20 Flaschen Wodka und einen allerliebsten Brief geschickt. Ich antwortete mit einer Flasche Lambrusco und einem ebenso allerliebsten Brief. Ich wurde zum ersten seiner fünf wahren Freunde erklärt."

Probleme für Regierungsbildung

Berlusconis Statement ramponiert nicht nur die außenpolitische Glaubwürdigkeit der designierten Ministerpräsidentin Meloni: Es gefährdet nach Ansicht politischer Beobachter in Italien die ganze Regierungsbildung. Denn Tajani, der seinem Parteichef zur Seite sprang, dürfte nun bei Staatspräsident Mattarella schwer als Außenminister durchzusetzen sein.

Es ist nicht das erste Mal, dass Berlusconi im Lager des siegreichen rechten Wahlbündnisses für Unfrieden sorgt. Schon in den vergangenen Wochen hatte er mehr als einmal öffentlich klargemacht, dass er Probleme haben würde, sich einer Regierungschefin Meloni unterzuordnen. (gian, 19.10.2022)