Den ersten Kontakt mit Literatur aus Österreich hat man meist in der Schule, wo manches gelesen werden muss. Später greift man vielleicht zu selbst gewählter österreichischer Literatur. Was gehört für Sie heute gelesen?

Wenn man so an seinen Deutschunterricht zurückdenkt: Die berüchtigte Leseliste für die Schülerinnen und Schüler bestand meist nicht nur aus Lieblingsbüchern. Sie enthielt üblicherweise diverse deutschsprachige Klassiker aus dem Literaturkanon, darunter ein paar Werke aus Österreich und der Donaumonarchie. Nicht mit jedem dieser Bücher konnte man sehr viel anfangen, nicht von jedem fühlte man sich wirklich abgeholt.

Welche Literatur aus Österreich haben Sie in der Schule gelesen? Foto: Getty Images/rudi_suardi

Österreichische Literatur: Was in der Schule gelesen wurde

Von Dramen aus der Feder Franz Grillparzers oder Johann Nestroys über Romane von Peter Handke oder Thomas Bernhard bis hin zu Gedichten von Ingeborg Bachmann oder Rainer Maria Rilke reichte der Reigen. Man las Werke wie "Jugend ohne Gott" von Ödön von Horvath, "Die Verwandlung" von Franz Kafka oder "Fräulein Else" von Arthur Schnitzler. Man wurde an Adalbert Stifter oder Marie von Ebner-Eschenbach herangeführt, an Hugo von Hofmannsthal oder Stefan Zweig. Und ging es um Gegenwartsliteratur aus Österreich, standen je nach Jahrgang beispielsweise Werke von Michael Köhlmeier, Robert Menasse, Monika Helfer, Robert Seethaler, Elfriede Jelinek oder Arno Geiger auf dem Programm.

Man hat sich vielleicht dabei entsetzlich gelangweilt – oder das Glück kennengelernt, den Sog zu erleben, den ein fesselndes Buch zu entfalten vermag. Spätestens wenn man dem Schulalter entwachsen ist, wirft man den einen oder anderen kritischen Blick auf die damalige literarische Auswahl – und hat viele Fragen. Warum gerade diese Bücher, die vielleicht schon damals eher angestaubt wirkten? Warum war so wenig Literatur von Frauen dabei? Und welche Werke aus Österreich liest man eigentlich heutzutage im Deutschunterricht? Man denkt möglicherweise noch Jahrzehnte später an Bücher, die man sehr zu schätzen wusste – oder auch an solche, die man vollkommen überschätzt fand. Manches Buch nimmt man später noch einmal zur Hand und bemerkt, dass sich der Blick darauf von anno dazumal verändert hat. Und inzwischen hat man als Mensch, der selbst gerne liest, eventuell die eine oder andere Idee dazu, was im Unterricht am besten gelesen werden sollte.

Literatur aus Österreich: Ihre Erfahrungen und Ideen, bitte!

Welches Buch, das Sie in der Schule lesen mussten, ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben? Welches fanden Sie großartig – und welches eher langweilig? Was davon steht heute noch auf der Leseliste Ihrer Kinder? Und was finden Sie, sollte heute in Schulen unbedingt gelesen werden – und warum? Diskutieren Sie im Forum! (Daniela Herger, 26.10.2022)