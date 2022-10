Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/JDawnInk

Das Spiel beginnt, und ein Olympionike nimmt Anlauf für den Stabhochsprung, während das Publikum im Hintergrund begeistert zuschaut. Die Besonderheit hierbei ist, dass der Läufer nur schematisch zu erkennen und das Publikum lediglich angedeutet ist – so viele Pixel standen noch nicht zur Verfügung, als "Summer Games" 1984 für den Commodore C64 veröffentlicht wurde. Der damalige Kassenschlager ist vielleicht so manchen noch in Erinnerung. Zwar scheint der Computer nach nun 40 Jahren ausgedient zu haben, doch ist die Zeit der Retro-Games bei weitem nicht vorbei – so werden weiterhin für den Commodore C64 Spiele entwickelt.

The Dot Eaters

Hinzu kommt, dass Spiele, die vermeintlich schon Staub angesetzt haben, Revivals erleben, indem sie für aktuelle Konsolen adaptiert werden. So ist es mit der Nintendo Switch seit geraumer Zeit möglich, auf Spiele aus der NES-Ära (Nintendo Entertainment System) zuzugreifen und auf Zeitreisen zu gehen, die bis in die 80er-Jahre zurückreichen.

Ihre Favoriten aus der Vergangenheit?

In den letzten Jahrzehnten haben verschiedene Spiele die einzelnen Generationen geprägt und sich in die kollektive Erinnerung eingeschrieben. Welches davon ist Ihnen besonders einprägsam in Erinnerung? Haben Sie Kindheitserinnerungen als Neuauflagen wiederentdeckt? Und falls ja, wie war das Spielerlebnis? Posten Sie im Forum! (Tizian Rupp, 20.10.2022)