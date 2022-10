Noch rieseln zahlreiche bunte Blätter zu Boden, doch der Herbst, so wie ihn viele am liebsten mögen, neigt sich immer mehr seinem Ende zu. Auch die warmen Tage werden weniger, der Winter steht vor der Tür. Zeit, um sich den letzten Arbeiten im Garten zu widmen und diesen für den Winter vorzubereiten.

Was gehört noch dringend erledigt, bevor der Winter kommt? Foto: Imgorthand Getty Images

Etwaige Bademöglichkeiten wie Teiche, aber vor allem Swimmingpools müssen winterfest gemacht werden, Beete sollten aufgelockert und schließlich mit Reisig, Laub oder Vlies geschützt und abgedeckt werden, bevor der erste Frost kommt. Auch Topfpflanzen brauchen Zuwendung. Abhängig davon, ob sie Frost vertragen oder nicht, empfiehlt es sich, sie gut einzupacken, um die Wurzeln vor dem Erfrieren zu schützen – oder man stellt sie in Innenräume. Beachtet werden sollte außerdem, dass sie im Winter zwar weniger, aber doch gegossen werden müssen, um nicht auszutrocknen.

Auch Gartenmöbel und -geräte wie beispielsweise Rasenmäher oder Mähroboter sollte man ins Innere stellen, reinigen und pflegen. Auch Gartenschläuche und Wasserleitungen müssen entleert beziehungsweise abgedreht werden, bevor es friert. Und wer den kleinen Gartenbewohnerinnen und -bewohnern eine Freude machen möchte, kann Zufluchtsorte für Tiere erschaffen – ob Laubhaufen oder kleine Futter- und Wasserstellen.

Wie bereiten Sie Ihren Garten für den Winter vor?

Was haben Sie bereits in den vergangenen Wochen erledigt, was gibt es noch zu tun? Mögen Sie diese Arbeit – oder nervt Sie das Einwintern eher? Welche Tipps haben Sie an die Community? Tauschen Sie sich im Forum aus! (Magdalena Waldl, 28.10.2022)