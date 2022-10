"Herr Lehrer, dazu habe ich aber noch eine Frage!" Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/skynesher

Jetzt sind sie großteils überstanden – Elternabende. Jeden Herbst nach den ersten Schulwochen stehen sie an. Eltern werden in den Kindergarten oder in die Schule eingeladen, sitzen auf den kleinen Sesseln in den Klassen ihrer Kinder und lauschen gespannt den Informationen der Lehrkraft. Was kommt auf die Kinder, auf die Eltern im kommenden Schuljahr zu? Welche Erwartungshaltungen gibt es vonseiten der Lehrerinnen und Lehrer? Welche vonseiten der Eltern? Was brauchen die Kinder? Welche Formulare müssen noch ausgefüllt werden? Wie schaut es mit den Bring- und Abholzeiten aus? Worauf ist bei der Jause zu achten? Welche Ausflüge stehen im Schuljahr an? Wie viel muss in die Klassenkasse eingezahlt werden? Und, und, und. Oft recht wertvolle Informationen, manchmal auch etwas langweilig, außer es passiert ein Online-Meeting-Hoppala wie dieses:

Wahl der Elternvertretung

Und schließlich gibt es den oft gefürchteten Moment für alle Beteiligten: die Wahl der Elternvertreterinnen beziehungsweise Elternvertreter. Meist herrscht betretenes Schweigen, die Blicke wandern zum Fußboden, und man hofft, dieser Augenblick möge endlich vorübergehen und damit das Amt. Pädagoginnen und Pädagogen versuchen zu beschwichtigen, dass es zwar eine wichtige Aufgabe, aber eh mit wenig Aufwand verbunden ist, und irgendwann findet sich jemand, der diese Aufgabe übernimmt. Die deutsche Band Deine Freunde hat dieses Prozedere musikalisch festgehalten:

Deine Freunde - Topic

Aber nicht nur der Informationsaustausch zwischen Schule und Eltern soll mit dieser Veranstaltung gefördert werden, sondern auch der Austausch zwischen den Eltern. Nicht selten werden Whatsapp-Gruppen dafür eingerichtet, die für manche Eltern ein Graus ob der massenhaften Nachrichten, für andere willkommene Informationen darstellen. Fest steht, man bekommt am Elternabend einen Einblick in die Welt der Schule, in die Lebensrealität seines Kindes und der Mitschülerinnen, Mitschüler und deren Eltern. Und dafür kann man schon einmal zwei Stunden die viel zu kleine Schulbank drücken, oder?

Wie war Ihr Elternabend?

Und wie läuft die Wahl der Elternvertreterinnen und Elternvertreter ab? Ist es eine undankbare Aufgabe oder halb so wild? Gibt es für die Klasse Ihres Kindes eine Whatsapp-Gruppe – und wie viel wird darin geschrieben? Erzählen Sie von Ihren Erfahrungen mit dem Elternabend! (wohl, 20.10.2022)