Frank Kramer. Foto: AP/Martin Meissner

Der deutsche Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat sich von Trainer Frank Kramer getrennt. Der Aufsteiger zog am Tag nach dem 1:5 (0:3) im DFB-Pokal beim Ligarivalen TSG Hoffenheim die Konsequenzen aus der Talfahrt mit fünf Pflichtspiel-Niederlagen in Folge.

"Nach dem Aufstieg haben wir uns gemeinsam einem Ziel verschrieben: dem Klassenerhalt in der Bundesliga. Bis zuletzt waren wir der Überzeugung, dass wir die Trendwende in der bestehenden Konstellation schaffen können. Aus unserer Sicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem wir personelle Veränderungen vornehmen müssen", sagte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder in einer Vereinsmitteilung. Neben den Niederlagen und dem frühen Abstiegskampf beunruhigte die Verantwortlichen vor allem die fehlende spielerische Perspektive des Aufsteigers. Seit Wochen war der gebotene Fußball der "Königsblauen" mit Verteidiger Leo Greiml kaum als bundesligatauglich einzustufen.

Das Training am Mittwoch wird nach Klubangaben von den Assistenztrainern geleitet. Ein Nachfolger für Kramer, der im Sommer die Nachfolge von Interimstrainer Mike Büskens angetreten und einen Vertrag bis 2024 unterschrieben hatte, steht noch nicht fest. Gehandelt wird Thomas Reis. Der Ex-Bochumer, der erst kürzlich beim VfL gehen musste, war schon im Sommer ein Thema bei Schalke.



Der Tabellenvorletzte muss am Sonntag in der Liga bei Hertha BSC (17.30 Uhr/DAZN) antreten. (sid, APA, 19.10.2022)