Die Reisesuchmaschine Checkfelix nimmt den kommenden Weltspartag am 31. Oktober zum Anlass, die günstigsten Reise- und Buchungszeiten für die zehn beliebtesten Destinationen österreichischer Reisender zu analysieren.

Folgt man den Angaben der Suchmaschine, wurden die meisten Flugsuchanfragen für Langstreckenreisen zwischen dem 31. Oktober 2022 und dem 30. April 2023 für die thailändische Hauptstadt Bangkok getätigt. Auf Platz zwei des Fernreise-Rankings liegt New York, gefolgt von Dubai und Phuket. Im Vergleich zum Jahr 2019, vor Beginn der Pandemie, haben Dubai und Phuket als Reiseziele bei den Österreicherinnen und Österreichern an Beliebtheit gewonnen, liest man.

Planen, um zu sparen

Wer seine Fernreise nach Bangkok plant, der sollte den Zeitraum um den ersten Advent herum (21. bis 27. November) ins Auge fassen, um ein Schnäppchen zu ergattern, rät man. Damit sei man um rund 31 Prozent günstiger unterwegs als beispielsweise zu Silvester. Im nächsten Jahr lohne sich die Reise in der letzten Aprilwoche (24. bis 30. April). Auch der Buchungs- sowie der Abreisetag können eine Rolle spielen. Laut "Checkfelix-Insights" ist es am optimalsten, Flüge nach Bangkok an einem Freitag zu buchen und die Reise an einem Mittwoch zu beginnen.

Phuket steht derzeit hoch im Kurs. Foto: AFP/MLADEN ANTONOV

"Österreichische Reisende können sich heuer besonders über die wohl günstigste Reisezeit nach New York freuen", heißt es in der entsprechenden Aussendung von Checkfelix: "Denn sie fällt auf die Semesterferien der meisten Bundesländer." Um New York also abseits des Weihnachtstrubels günstiger genießen zu können, sollte man die Tickets für die siebente Kalenderwoche 2023 (13. bis 19. Februar) am besten an einem Mittwoch buchen.

Städtereisen in Europa

Wer die Osterferien im nächsten Jahr etwas vorziehen und in den Genuss einer Fernreise kommen möchte, solle unbedingt Phuket als Reiseziel in Betracht ziehen, liest man weiter. Denn zwischen dem 20. und 26. März 2023 werde man nach Phuket besonders preiswert reisen können. Damit sei man bis zu 38 Prozent günstiger unterwegs als während der Osterferienwoche, rechnet man bei Checkfelix vor.



Unter den Top 10 der beliebtesten Städte in Europa sind bei österreichischen Reisenden London, Paris, Amsterdam, Barcelona und Hamburg gerankt. Auch für diese Destinationen haben die Kolleginnen und Kollegen der Reisesuchmaschine nachgeschaut, wann man am besten buchen bzw. reisen sollte.

Wer Lust hat, nach Paris zu reisen, sollte seine Reise an einem Freitag antreten. Das legen die Analyse-Ergebnisse nahe. Foto: AP Photo/Aurelien Morissard

Das Ergebnis: Die beste Zeit für eine Reise nach London in diesem Jahr sei die 45. Kalenderwoche (7. bis 13. November 2022). In diesen Zeitraum fallen dort auch die Feierlichkeiten rund um den Remembrance Sunday, womit die perfekten Voraussetzungen für einen Wochenendtrip gegeben seien. Laut "Checkfelix-Insights" lohne es sich, den Flug nach London an einem Dienstag mit Abflug an einem Samstag zu buchen. Wer aber lieber erst nächstes Jahr nach London fliegen möchte, der sollte nächstes Jahr am besten in der zweiten Kalenderwoche (9. bis 15. Jänner) verreisen.

Zu Hamburg und Paris heißt es, dass man seine Reise in diese beiden Städte gemäß den Analyse-Ergebnissen am kostengünstigsten an einem Freitag antritt. Buchen sollte man hingegen zu Beginn der Woche. In Paris sei man dieses Jahr rund um den ersten Advent (21. bis 27. November) am preiswertesten unterwegs – 2023 hingegen zu Beginn des Jahres.

Eine Reise nach Hamburg zahle sich ebenfalls am meisten zu Beginn des nächsten Jahres aus. "Möchte man Hamburg jedoch heuer noch einen Besuch abstatten, dann sollte man dies in der Woche der alljährlichen Laternenumzüge tun", rät man: Zwischen dem 7. und 13. November seien die Flugangebote nach Hamburg am kostengünstigsten.

Weitere Erkenntnisse

Laut Checkfelix garantiert eine weite Vorausbuchung von Flugtickets nicht immer das beste Angebot: "Bei der Buchung von Kurzstreckenflügen kann das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bis spätestens zwei Monate vor dem Abflug erzielt werden", liest man. Anders stellt sich die Lage bei Last-Minute-Buchungen von Langstreckenflügen dar: Flüge für die vier beliebtesten Fernreiseziele können um bis zu 36 Prozent günstiger ausfallen, wenn Tickets rund zwei Wochen vor dem Abflugdatum gekauft werden, rechnet man vor. Ein weiterer nützlicher Spar-Tipp von Checkfelix ist, Flüge von anderen Flughäfen als Wien zu prüfen – Flüge ab Innsbruck und Salzburg sind häufig wesentlich kosteneffizienter. (red, 19.10.2022)